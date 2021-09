The Sinner saison 4: un trailer et une date de sortie pour la série policière

L’une des séries policières les plus attendues, The Sinner, avec l’acteur Bill Pullman, revient pour la saison 4, après que la première bande-annonce et la date de sortie aient été révélées, que vous pouvez regarder ici.

La populaire série Netflix de USA Network, The Sinner, a enfin révélé la bande-annonce et la date de sortie de sa quatrième saison, après avoir été en hiatus pendant plus d’un an. Mais quand le nouveau volet sera-t-il publié ?

La première saison de The Sinner était basée sur le roman policier du même nom de Petra Hammesfahr, qui est sorti sur les écrans le 2 août 2017, nous montrant l’histoire d’un crime terrible que l’acteur Bill Pullman, dans le rôle de Harry Ambrose, tente de comprendre.

Dans le premier épisode, nous avons vu comment une mère perturbée a bizarrement poignardé une personne au hasard lors d’une randonnée sur la plage, ce qui a choqué les téléspectateurs par la façon dont cela s’est passé.

Pour la saison 4 de The Sinner, Ambrose se rend sur l’île de Hanover, dans le nord du Maine, pour une escapade de récupération avec sa partenaire Sonya (Jessica Hecht), mais une nouvelle tragédie similaire aux précédentes se produit. Regardez la bande-annonce ici.

The Sinner Season 4 Trailer (HD)

Lire cette vidéo sur YouTube

Selon le synopsis de la saison 4 de The Sinner, une nouvelle tragédie impliquera une jeune femme nommée Percy Muldoon, jouée par Alice Kremelberg, dans laquelle Ambrose sera plus impliqué que jamais pour résoudre les choses étranges qui se passent sur cette île.

“Lorsqu’une tragédie inattendue se produit, impliquant Percy Muldoon, la fille d’une famille éminente de l’île, Ambrose est recruté pour aider à l’enquête, seulement pour être jeté dans un mystère de paranoïa croissante qui va bouleverser cette île de villégiature tranquille et la vie d’Ambrose.”

La saison 4 de The Sinner débutera le 13 octobre sur USA Network, tandis qu’une date de sortie n’a pas encore été révélée pour la plateforme Netflix, mais on s’attend à ce que ce soit après la fin de la série sur le réseau.