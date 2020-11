The Simpsons Saison 32 Episode 7 Review: Trois rêves refusés

Ce Les Simpsons examen contient des spoilers.

Les Simpsons saison 32 épisode 7

Les Simpsons saison 32, l’épisode 7 sculpte un peu la dinde pour une offrande pré-Thanksgiving. «Three Dreams Denied» a toutes les qualités d’un repas complet et amusant pour toute la famille. Mais une demi-heure plus tard, vous souhaiteriez qu’il y ait plus de farce. Les chasseurs de gibier en ballon manquent même la dinde volante dans le bâillon d’ouverture, qui se termine par le canapé si exaspéré qu’elle dit à la famille de dormir sur le lit.

L’expérience «Comicalusa» de Comic Book Guy est une course folle à partir du moment où le pilote condescendant raille ses passagers avec des observations de Superman. Le propriétaire du seul magasin de bandes dessinées de Springfield entreprend alors ce pour quoi il est né, se moquant de tous les aspects des choses qu’il aime le plus. Qui était le Joker, demande-t-il, avant de conclure avec dédain aucun d’entre eux.

Si seulement un jour des gens comme lui pouvaient se moquer de gens comme lui pour avoir travaillé dans une véritable organisation de bandes dessinées – pas DC, mais une vraie – il serait transporté vers un destin de super-héros. Cette semaine, la question d’un résident de Springfield en vedette, la meilleure question jamais posée lors d’une convention de bande dessinée, est plutôt bonne – L’histoire d’origine de Superman est-elle bonne: les mythologies de la bande dessinée sont-elles la nouvelle religion, et si oui, les bandes dessinées ne devraient-elles pas être exemptes d’impôt? ? Il gagne un bretzel de fête pour cela.

Le costume de rêve de Comic Book Guy devrait être un problème standard à toute convention, il lui permet d’alterner les bouchées entre un choix de boissons, frites, hot dogs et tacos, qui occupent une place importante dans sa légende. Un Krustyburger 100-taco-pour- 100 $ le week-end est l’étoffe des marathons Doctor Who, et ici il monte des escalators avec le Who’s Who de Docteur Who. Mais le vrai rêve de Comic Book Guy est de travailler chez Marvel – d’être arraché à une foule de fanboys et de seigneur se plaignant du sort des Avengers.

« Comicalusa » est Burning Man pour les nerds, deux fois supprimé parce que Burning Man est aussi vraiment juste pour les nerds. Le voici avec ses idoles, des génies créatifs qui l’ont tous bloqué sur Twitter. Et Comic Book Guy se fige. Il est vraiment différent de lui de ne pas au moins donner une variation de nerd ultime impromptue. Il avait deux étapes pour réussir à le faire lorsqu’il est entré en troisième position. Cela ressemble, bien que ce ne soit pas dit, à un auto-sabotage. Il est triste que Comic Book Guy soit finalement aux prises avec le titre de la «pire question de tous les temps», mais c’est une comeuppance digne de toute l’attitude de l’homme en arrière-plan.

Ce n’est pas la première humiliation de Comic Book Guy de la part de ses pairs, faute d’un meilleur mot. Il a été surclassé par les concurrents, les panélistes invités, les enfants sages et les personnes qu’il a réellement entraînées. Il est finalement racheté par la seule personne qui ne pourrait jamais le surclasser parce qu’il connaît à peine le sens de la classe, des devoirs ou la différence entre la colle d’artisanat et le gruau.

Ralph Wiggum, qui vient de perdre son premier triangle sur une chaise vide, est comme un bébé Yoda aux doigts collants, offrant des réponses impénétrables à l’univers de Comic Book Guy. C’est vraiment une scène très subversivement touchante car ce que Ralph évoque dans Comic Book Guy, c’est la bile qu’il donne de manière malveillante aux enfants comme Ralph à la pression.

Le béguin de Lisa est présenté assez musicalement. Elle jaillit dans la clé d’Eeee. Mais le combat pour la première chaise est mieux joué dans une tonalité mineure, quelle que soit la douceur apparemment sans viande de son garçon aux yeux bleus. Mais les adorables lentilles de contact bleues de Blake (Ben Platt) sont aussi fausses que le BLT végétalien dont il se vantait.

Pour une dernière insulte, son klaxon à quatre notes en compétition pour la première partie de saxophone sur chaise est une mauvaise course délibérément humiliante qui n’est que légèrement meilleure que celle de Lisa. Nous ne savons même pas s’il peut jouer. Il semble qu’il pourrait être un petit garçon si mauvais qu’il continuera à jeter de l’eau de hot-dog sur quiconque ose le surpasser, qu’il puisse jouer ou non. Lisa, dont l’amour de la musique peut inciter les magasins du centre commercial à fermer pour apprécier le jazz, est accro à jouer gratuitement.

Étonnamment, cette sous-parcelle a le gain le plus satisfaisant, même si c’est la seule que les estimations de Lisa ne peuvent pas être corrigées. La chanson qui joue pendant la coda de clôture est une variation inspirée de la chanson «Anything You Can Do (I Can Do Better)» de Annie prends ton arme. Il en dit tellement plus et se termine par un grand cri. C’est un moment fort.

Nous savons tous à quel point les acteurs de la voix ont eu des problèmes avec les réseaux en ce qui concerne Les Simpsons, et les scénaristes s’amusent avec lui grâce à l’introduction du jeu par Bart. «Qui savait qu’il était si facile de devenir un acteur qui travaille?» dit le jeune chanteur avec admiration en récoltant plus d’argent en un jour que Homer ne le fait en un an. Ce n’est pas la première fois que le garçon gagne plus que son père; cela arrive au moins une fois par saison.

Alors que Comic Book Guy est absent à la convention, il laisse le magasin entre les mains d’un doubleur vétéran. Le gars a un excellent répertoire de Christopher Lloyd dans Retour vers le futur à Scratchy des dessins animés «Itchy and Scratchy». Quand il scelle l’accord avec un classique, les règles de Cider House, Bart est assez bouleversé pour admettre que s’il savait ce que c’était, il serait encore plus impressionné.

C’est une ligne si parfaite de Bart qu’elle cimente le personnage et conduit à la chance de se moquer du traitement du réseau de Les Simpsons. Homer ne croit pas qu’un chèque de Warner Bros.Animation soit bon. Bart se demande toujours comment toute émission qui prend plus d’une journée pour faire un dessin animé essaie de sécher leur studio.

La neutralité de genre de Bart aurait pu être exploitée pour plus de possibilités comiques. Le mini-arc de lui qui se fait tabasser pour avoir joué une fille pour prouver à quel point il est radieux d’être une figurine d’action chevauchant une licorne qui tue tous les adultes de son émission touche toutes les notes appropriées, mais cela le mettra-t-il sur un flotteur sur Pride Journée? Son accent est incohérent et ses tendances hétéro normatives effraient les intimidateurs.

Se battant comme ils le font souvent, Lisa et Bart partagent certains des moments les plus chaleureux de la série. Qu’ils se serrent dans les bras en tant que co-perdants dans les matchs de hockey ou qu’ils soient émerveillés alors que Homer obtient quelque chose de bien, ils fonctionnent mieux en tant qu’unité. Quand Lisa dit à Bart qu’il est courageux et devrait être fier de ce qu’il fait, cela s’enregistre, mais on a plutôt l’impression qu’il apprécie les aspects dangereux de jouer une reine badass.

L’épisode a son lot de gags à vue rapide. Il s’ouvre avec Bart fourrant une barre de chocolat dans le revêtement en plastique cryogénique d’une bande dessinée inestimable. Martin Prince peut être trouvé poussé dans l’étui à trophées Springfield Elementary vers le début, et à nouveau suspendu à une corde à linge. Lorsque Comic Book Guy voit l’opportunité d’arracher et de vendre le jouet rare, non ouvert, Radioactive Man, il couvre ses cris de plaisir en gloussant dans les mains invendues de Hulk. Heureusement que sa copine n’est pas là pour voir ça. Le professeur de musique doit couvrir la cacophonie discordante de son groupe avec des écouteurs antibruit et des poignées de bonbons au CBD. Le zapper bum-not bug est également un visuel inspiré.

Les Simpsons sont toujours autoréférentiels, mais cela devient très subliminal dans «Three Dreams Denied». Yeardley Smith, qui exprime Lisa, a fait une apparition dans l’épisode de la semaine dernière, «Podcast News». Elle était très catégorique sur le fait de ne pas mentionner la voix pour laquelle elle est la plus connue. Cette semaine, Bart joue un acteur de voix off. Je suis sûr que le professeur Frink pourrait trouver une raison pour laquelle cela écarte les lois de la physique de l’animation. C’est probablement pourquoi l’épisode échoue. Aucun épisode de Les Simpsons peut gérer le continuum des pistes de clics de voix off, le jazz fluide et la question ultime à poser à Comicalusa. C’est juste trop.

Autrefois, Les Simpsons aurait pu supporter le poids supplémentaire. Ils ont toujours eu des graphiques croisés, des sous-graphiques et des mini-arcs occasionnels qui se déroulent sous le radar. Chacune des trois histoires est forte, drôle et a le pathétique ou le péril nécessaire pour les rendre géniales. En ce sens, «Three Dreams Denied» opère largement en Les Simpsons mode précoce. Alors que le voyage se déroule sans trop de bosses, l’épisode est à la hauteur de son titre.

