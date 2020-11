The Simpsons Saison 32 Episode 5 Review: The 7 Beer Itch

La séquence du voyage en Amérique est remplie d’un barrage de one-liners efficaces, car elle raconte l’histoire par boutade. Lily provoque des turbulences émotionnelles dans l’avion. Elle fait admettre à Leonardo DiCaprio, dans un camée non crédité, qu’il joue le même rôle dans tous les films avant de la supplier de l’épouser. Elle a le même effet de sirène partout où elle va. Les hommes brandissent des pancartes indiquant «Nous pouvons tuer ma femme ensemble.»

Les Simpsons offre toujours plus de gags visuels qu’il ne pourrait en sembler à chaque épisode, et bien que les saisons précédentes aient été à la traîne, ils ont fait un retour depuis la saison dernière. Pendant ses vacances avec les enfants dans les vignobles, Marge lit un livre intitulé «Que lire quand vous lisez». Ces petits morceaux, comme les dessins de Sergio Aragonés dans Furieux, sont des exhausteurs d’humour toujours efficaces dans la série. Ils sont une distraction heureuse, et les épisodes sont beaucoup plus enrichissants avec eux.

Un vent errant sur un jeu de fléchettes, parce que tous les Britanniques règlent leurs décisions de vie avec des actes de pub, envoie Lily à Springfield: «La ville la moins romantique d’Amérique», une ligne qui fonctionne seule, mais qui est en fait une mise en place pour la punchline à propos de c’est là que les hommes ont le taux de testostérone le plus bas. Les blagues les plus efficaces suivent la règle de trois, donc au moment où elle voit le signe «Bienvenue à Springfield, nous mettons le siège dans l’obésité», tout le voyage est souligné par autant d’humour déduit qu’il est avancé à travers les numéros musicaux .

«Il y a des chansons sur la boisson», demande un Barney déconcerté et assommé. C’est suffisant pour que tout le gang de Moe’s embrasse pleinement l’invasion britannique. Ils sont aussi heureux que les «petits enfants nazis Son de la musique», Les fêtards enthousiasment avec une touche délicieusement subversive. Lily renverse même le froncement de sourcils de Moe, en fait c’est toute sa tête, et c’est assez surprenant à quel point il a l’air mieux. C’est à ce stade que l’épisode joue avec le format. Aucun des Simpson n’a encore fait une apparition. Groundskeeper Willie en prend note et aborde de manière informelle son propre statut de second violon en tant que Springfieldian en vedette. Il n’est qu’une petite partie de l’histoire qu’il raconte, car, même s’il chérit toujours la dernière lettre de Lily lui rappelant de ne plus jamais l’approcher, tout est à propos d’Homère.

Homer est un solitaire dans cet épisode. Il a été laissé seul avant, avec des résultats chaotiques drôles. Cela suffit à convaincre la famille de laisser les animaux de compagnie et Abe aux soins des Flandres. Ceci et la clause «pas d’Homère» dans l’offre de vacances de trois semaines suffisent à mettre Homère à la tentation. Pendant ce temps, de retour au bar, Lily chante une chanson qui se termine «bois-le et jette-moi à terre». Alléluia. L’émission se lance dans la cuisine anglaise, cependant, lorsqu’elle doit valider ses compétences culinaires après les années 90.

Partager : Tweet