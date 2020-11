The Simpsons Saison 32 Episode 4 Review: Treehouse of Horror XXXI

Jouet sanglant

Le premier segment est une parodie du classique pour enfants Histoire de jouet. Marge est une maman aimante, donnant à Bart ses derniers moments avec ses jouets avant de les donner à des œuvres caritatives. Mais nous apprenons de la chanson d’ouverture intelligemment formulée et Disney-sonic que ce n’est pas un enfant qui joue bien avec les autres, la respiration ou le plastique. «Vous m’avez entaillé, vous m’avez cassé la tête en trois», chante une imitation douloureuse et méprisante de Randy Newman dans une gorge nasale. Bart est apparemment le gamin pourri d’à côté dans ce conte. Est-ce étonnant, cependant? Sa nouvelle figurine d’action Radioactive Man est dotée d’une véritable radioactivité. Les Simpsons aime jouer avec les séquelles de l’énergie atomique. La boîte met en garde contre le fait de garder le jouet loin des scrotums des utilisateurs, Abe pense qu’il a laissé le sien dans son autre pantalon et Homer a une longue histoire avec l’effet atomique.

En parlant d’effets, l’imagination capture l’apparence animée par ordinateur de 1995 Histoire de jouet avec une intention subversive. Krusty le Clown, le jouet le plus aimé de Bart, est le Woody dans ce domaine. C’est aussi celui qui favorise la dissidence et mène la révolution. En fin de compte, Bart devient le propriétaire de jouets parfait, mais ce n’est pas exactement une fin heureuse. La radiographie de Bart du Dr Hibbert vient tout droit du jeu Operation. Hibbert explique que les os de Bart sont des jouets Tinker. Il a un cœur Build-A-Bear et son cerveau est fait de pop rock et de mastic idiot. Il a également un coude de tennis, un sabot dans la bouche, une grenouille dans la gorge et est limité à un seul point-virgule. Non seulement cela, il apprécie maintenant stoïquement les mauvais jeux de mots comme « Ne demandez pas, ne Mattel. » La famille Simpson a perdu Bart à «Je t’aime» et le message du segment est de ne pas acheter de jouets. C’est parfaitement effrayant.

Dans le Homer-Verse

Les Simpsons optez pour Homer-Barbera pour cet hommage plein d’amour au studio de dessin animé classique. Une recherche de bonbons d’Halloween conduit Homer à une chasse à travers la centrale nucléaire à la recherche de cadeaux plus sucrés qu’Advil. Le moment où Homer passe en fait toutes les collations N & N et Rhésus sur son bureau est un moment fort, qui rappelle le moment où Elaine a mangé un gâteau de mariage vieux de plusieurs siècles et terriblement cher sur Seinfeld. Burns, qui a mis Hansel et Gretel en cage dans un laboratoire secret, préfère ses collations filandreuses et coriaces, donc il n’y aurait pas de bonbons là-bas. Bien qu’il ne trouve pas de bonbons, Homer provoque un flash quantique d’énergie céleste qui fait éclater un trou dans un univers instable, où personne ne sait ce qu’est un Murgatroyd. L’autre royaume est rempli de dessins animés Homers, de son homologue Snaggle Puss à sa version noire en passant par une pixilation d’animation de jeu. Disney Princess Homer apporte une nouvelle beauté tonale au mot «d’oh». Cela semble déroutant, jusqu’à ce que Lisa le chante.

Le meilleur échange du Homer-Verse est quand Homer passe devant la sécurité dans une zone restreinte. Le garde dit que personne n’est autorisé à y retourner. Quand Homer demande ce que fait le garde là-bas, la logique et les Taser volent. C’est une solution surréaliste à un problème abstrait. La solution Krustyburger d’avoir à trouver «d’autres sources de viande» pour affronter les six nouveaux Homers affamés et affamés est tout aussi surréaliste, mais beaucoup plus cruelle, ce qui la rend tout aussi drôle. Jusqu’à ce que Gil arrive et que vous réalisiez que quelqu’un pourrait perdre son déjeuner.

«Mange le bacon, la victoire est à moi», entend-on alors que l’anime japonais Homer s’assoit avec le reste des êtres égarés pour un copieux petit-déjeuner. C’est un segment très court mais superbement exécuté. Les Homers submergent la cuisine de Marge et menacent l’équilibre délicat des relations interdimensionnelles. Le portail qu’ils ont ouvert affecte également les relations de travail car le Burnsiverse sait où trouver une main-d’œuvre bon marché et sans papiers et le Smithersverse prend de nombreuses notes. Chacun des Homers mourra encore et encore, ce qui n’est pas un problème horrible, sauf qu’ils mourront également à nouveau. Lisa, bien sûr, résout le problème en utilisant la loi de Harlon Ellison de la narration circulaire, à la sortie de l’épisode, scène à gauche, pour faire fonctionner une scie circulaire sur la même prémisse sous un angle différent.

Soyez neuf, rembobinez

