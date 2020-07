« The Screaming Queen » Jamie Lee Curtis met son masque

L’icône de la franchise Halloween Jamie Lee Curtis a un message non seulement pour les résidents du comté de L.A, mais aussi pour le pays et le monde. Si Michael Myers peut porter un masque, vous aussi. La star est allée sur Twitter pour partager le message et une photo d’elle portant un masque. « Une personne à laquelle je pense […]

One person I am thinking about wears a mask to terrify people (me ESPECIALLY) but there’s nothing more terrifying than this current uptick in cases of COVID-19 around the United States & the potential 4 100,000 cases daily. My nemesis & I agree on 1 thing. Put on a mask. pic.twitter.com/d3WMgtpToj