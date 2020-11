The Santa Clause Trivia, Notation des scènes de sous-marin dans les films et plus – / Film

The Morning Watch est une fonctionnalité récurrente qui met en évidence une poignée de vidéos remarquables sur le Web. Il peut s’agir d’essais vidéo, de productions faites par des fans, de featurettes, de courts métrages, de sketches hilarants ou tout ce qui a à voir avec nos films et émissions de télévision préférés.

Dans cette édition, découvrez quelques secrets des coulisses sur Le Père Noël de la dernière édition de la websérie de Disney + Les Deets. De plus, voyez ce qu’un ancien commandant de sous-marin pense des scènes de sous-marins dans des films comme Aquaman, K-19: Le Widowmaker, La chasse à octobre rouge, Le monde n’est pas suffisant, et plus. Et enfin, découvrez l’histoire du programme pour enfants étrange et bien-aimé Le grand canapé confortable.

Tout d’abord, The Deets plonge dans Le Père Noël juste à temps pour les vacances. Ils ont des anecdotes intéressantes sur le classique des vacances, comme la révélation que la prémisse originale du film impliquait un monde où le père Noël avait complètement disparu. De plus, vous ne l’aviez peut-être pas réalisé, mais c’était le premier long métrage de Tim Allen.

Ensuite, Insider a fait venir un commandant de sous-marin américain L. David Marquet pour évaluer le réalisme et la précision des scènes sous-marines dans les films. Des missiles nucléaires seraient-ils déclenchés en se délogeant à l’intérieur d’un navire comme Aquaman? Dans quelle mesure les costumes, les tactiques et la terminologie sont-ils réalistes? U-571? Que se passerait-il vraiment dans un scénario comme celui de marée rouge? Écoutez Marquet se plonger dans tout cela et plus encore.

Enfin, pour un peu d’histoire avec votre nostalgie, la chaîne YouTube Defunctland fait l’un de ses épisodes DefunctTV pour se concentrer sur l’émission de télévision canadienne pour enfants. Le grand canapé confortable. Sur la série, Loonette le Clown et sa poupée Molly résoudraient les problèmes quotidiens sur leur grand canapé confortable, et maintenant vous pouvez tout apprendre.

Articles sympas sur le Web: