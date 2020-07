The Sandman Audible Original Review: The Dreaming Comes to Audiobook !!!

Les diversifications de l’écran d’affichage des célèbres romans graphiques de Neil Gaiman ont été taquinées pour la raison que les années 90, avec une expertise variée, ne se sont pas connectées mais ont réussi à se matérialiser en nature corporelle. Alors qu’une série télévisée pour Netflix est en pré-production avec l’auteur de Wonder Woman Allan Heinberg et la production de David Goyer et Gaiman, un guide audio est arrivé d’Audible avec des valeurs de fabrication extrêmement élevées et un casting étoilé. Plus comme une pièce radiophonique qu’une simple étude du contenu textuel, cette adaptation fonctionne étonnamment correctement et reste très attachée aux livres, y compris dans les descriptions corporelles des personnages la place obligatoire. Le narrateur d’Audible’s The Sandman est Gaiman lui-même, décrivant ses créations afin que les auditeurs puissent réfléchir à leurs propres panneaux – cela signifie que la série fonctionne aussi bien pour les personnes qui n’ont en aucun cas appris les romans graphiques et évoquent leurs propres visions de The Limitless. , en tant qu’individus qui connaissent à fond les visuels de la série longue durée. Cela signifie également que la séquence fonctionne désormais pour les auditeurs déficients imaginatifs et prémonitoires ou pour les personnes qui, quelle qu’en soit la cause, ne pouvaient pas s’entendre avec le format des romans graphiques. C’est un facteur superbe car les contes sont, après tout, fantastiques. Cette série couvre les trois livres principaux de la bibliothèque Sandman – Preludes and Nocturnes, The Doll’s Home et Dream Nation et comprend un certain nombre d’arcs multi-épisodes en plus de autonomes qui fonctionnent comme des contes uniques. James McAvoy exprime Morpheus – souvent connu sous le nom de Dream of The Limitless, seigneur du monde endormi. Emprisonné pendant de nombreuses années par des mortels et dépouillé de ses instruments, lorsque Morpheus s’échappe enfin, il est à la recherche de son casque, de son rubis et de sa poche de sable, une quête qui l’emmène en enfer et à nouveau en rencontrant des personnages avec Lucifer Morningstar (Michael Sheen) , John Constantine (Taron Egerton) et le docteur Destiny (William Hope). Le deuxième arc de Morpheus – de The Doll’s House – le voit chercher des objectifs qui se sont échappés de The Dreaming et croise William Shakespeare (Arthur Darvill) et l’humain immortel Hob Gadling (Matthew Horne), alors que tout au long, nous obtenons des extraits d’introductions à un quelques-uns de ses frères et sœurs: Death, Want et Despair (nous devrions attendre des saisons supplémentaires pour apprendre à les connaître en plus de Delirium, Future et Destruction plus haut).

