The Rookie Saison 3: date de sortie, bande-annonce, distribution, détail du complot

La saison 3 de THE ROOKIE a été confirmée par ABC – voici ce que vous devez savoir sur la nouvelle série, y compris la date de sortie, le casting, la bande-annonce et plus encore. La plus grosse cote d’ABC a fini de diffuser sa série tôt, ce qui inclut Grey’s Anatomy en raison de la fermeture anticipée. Les autres émissions qui seraient diffusées pour leur deuxième saison sont Black-ish, A Million Little Things, The Goldbergs et Stumptown.

Karey Burke, qui est l’exécutif d’ABC, a déclaré: «Notre priorité absolue est de travailler avec nos partenaires de studio pour assurer un retour à la production en toute sécurité afin de donner une impulsion forte à une gamme gagnante avec des paris mesurés sur de nouvelles séries qui revigoreront notre air et continueront à fournir une programmation de qualité.» ABC dévoilera son calendrier 2019-2020 le mois prochain selon la publication.

Date de sortie de The Rookie saison 3

Il est trop tôt pour dire à ce stade de la diffusion de l’émission en raison de la pandémie de coronavirus et du verrouillage mondial. La troisième saison aurait dû débuter à l’automne 2020 dans le cadre du programme d’automne d’ABC. la saison trois devrait se composer de 20 épisodes comme les deux saisons précédentes.

La série sera diffusée chaque semaine. The Rookie est diffusé sur Sky Witness au Royaume-Uni et la troisième saison ne sera diffusée qu’après le début de la transmission aux États-Unis.

Bande-annonce de la saison 3 de The Rookie

Il n’y a pas de bande-annonce pour le moment, car le renouvellement de la saison vient juste d’être annoncé. En raison des temps incertains, nous ne savons pas quand le tournage de la série commencera. ce qui signifie que les fans pourraient attendre des nouvelles ou des clips de la prochaine sortie.

Le casting de The Rookie saison 3

Le personnage principal sera joué par Nathan Fillion qui est le plus ancien flic débutant à rejoindre le LAPD. Il est également le producteur de la série. Alyssa Diaz le rejoindra en tant qu’officier de formation en jouant le rôle d’Angela Lopez. Le rôle de Jackson West sera joué par Titus Makin Jr. qui est une nouvelle recrue et il veut faire ses preuves.

