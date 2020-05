The Rising Of The Shield Hero Saison 2: date de sortie, distribution, intrigue et tout ce que les fans doivent savoir!

– Publicité –



The Rising Of The Shield Hero Saison 2 Date de sortie annoncée, Rising of The Shield Hero est une publication légère d’Aneko Yusagi dont l’origine est au Japon. Initialement, la sortie n’était limitée qu’à un site Web appelé Shosetsuka ni Naro.

Il a été imprimé sous forme de roman Internet, mais plus tard, la publication a gagné des téléspectateurs et est devenue virale. La publication Internet s’est transformée en une série et de là en un Anime, et ce succès a fait que les fondateurs ont planifié la deuxième saison.

La montée du Shield Hero s’est toujours révélée être l’une des meilleures séries Web du monde. Si vous regardez cette série Web, une chose est garantie, c’est que vous l’aimerez certainement.

La montée du héros du bouclier a commencé son voyage à partir de l’année 2019. Lorsque la première saison a été lancée à cette époque, nous avons vu qu’il y avait une augmentation massive du nombre de téléspectateurs sur Crunchyroll. Non seulement cela, mais tous les téléspectateurs sont également très excités par la prochaine saison de The Rising of shield hero.

Quand attendons-nous la date de sortie?

Pour l’instant, nous n’avons aucune annonce officielle concernant la sortie de la deuxième saison des fondateurs. Cependant, la deuxième partie de l’Anime devrait sortir début 2021.

L’annonce a déjà été faite à Crunchyroll Expo fin 2019. En raison de la grande popularité de la première saison, les fabricants, sur leur compte Twitter, ont déclaré deux saisons supplémentaires.

Qui est dans le casting?

Les acteurs qui seront inclus dans le héros de Rising of the Shield incluent Billy Kameez dans le rôle de Naofumi Iwatani, Erica Mandez, Anime Maestro, Sarah Bridcutt.

En dehors de tous ces lancers, il peut y avoir d’autres lancers inclus dans The Rising of Shield Hero. Mais nous les connaîtrons une fois la série publiée.

Quel sera le complot de la saison 2 de The Rising Of The Shield Hero?

Dans la première partie, nous avons découvert un adolescent dont le nom était Naofumi Lwatani. Il était un héros cardinal de la Terre envoyé pour combattre les espèces exotiques avec trois autres adolescents, chacun d’eux ayant ses armes de signature.

En ce qui concerne l’histoire de la deuxième partie, elle devrait suivre le rythme de la quantité 12 car la publication originale compte 25 volumes. L’histoire se poursuivra à partir de la saison dernière, donc c’est totalement déroutant et difficile pour ce qui se passera la saison prochaine.

