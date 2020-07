The Rising Of Shield Hero Saison 2: Appuyez pour connaître le casting, la date de sortie et tous les détails

– – – The Rising Of The Shield Hero SAISON 2 – The Growing of the Shield Hero est une série animée japonaise. C’est une nouvelle série. L’émission a été publiée sous forme de roman sur Internet et adaptée par Aiya Kyu et publiée par Media Factory. The Rising of the Shield Hero traite avec un jeune japonais, Naofumi Iwatani, qui a été convoqué d’univers parallèles dans un monde avec trois autres gars pour devenir les héros cardinaux de la planète et se battre avec des hordes inter-dimensionnelles de monstres. Chacun de ces héros a été martelé équipé de son propre équipement légendaire. Naofumi a obtenu le bouclier légendaire, l’équipement défensif, tandis que les héros opposés ont reçu une épée, une lance et un arc, des armes destinées à l’assaut. La première saison avait. La direction a ensuite été prise en main par Takao Abo. Après le lancement de l’année, ils ont annoncé la sortie de la saison 2 et de l’année 3. Cette série pourrait être regardée sur Hulu Funimation Crunchyroll Asia AT-X et Yamato Animation. The Growing of the Shield Hero a déjà enregistré une évaluation IMDB de 8/10 qui a permis à des hommes et des femmes de regarder et d’aider à augmenter le nombre de téléspectateurs. The Rising Of The Shield Hero SAISON 2 Release The Growing Of The Shield Hero La saison 2 sera lancée en 2020. La date de la première de la saison n’a pas encore été annoncée, mais il a été vérifié que la série s’étendrait sur deux saisons supplémentaires. The Rising Of The Shield Hero SAISON 2 Cast Les personnages familiers de la série à regarder dans la deuxième saison sont Naofumi Iwatani exprimé par Billey Kameez, Raphtalia exprimé par Erica Mendez, Glass exprimé par Morgan Berry, Ren Amaki exprimé par Alan Lee, Filo exprimé par Brianna Knickerbocker, Motoyasu Kitamura exprimé par Xander Mobus, Itsuki Kawasumi exprimé par Erik Scott Kimerer et Myne exprimé par Faye Mata. Ce sont les personnages critiques pour ce spectacle particulier. The Growing Of The Shield Hero SAISON 2 Intrigue Dans la nouvelle saison, nous pourrions voir qu’ils rencontreront un nouvel ennemi et que le trio – Filo, et le protagoniste Naofumi, Raphtalia vont acquérir des compagnons. Ce nouvel ennemi sera probablement beaucoup plus durable. – – –

