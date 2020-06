The Queer Eye Review: chaque détail que vous devez savoir avant de regarder

– – –

The Queer Eye Review: The Queer a été sur la liste de nos émissions préférées sur Netflix. Il est difficile de croire qu’ils sont déjà dans leur saison de foi. Le spectacle est axé sur le laser sur l’amélioration de soi et l’acceptation de soi, l’esprit heureux, les bonnes personnes qui sont des amis et vivent leur vie en profitant et en tirant le meilleur parti.

L’émission n’a pas eu un peu de fuite ou de nouvelles, cependant, l’une des stars de l’histoire a un cousin qui est une célèbre pop star. La seule véritable nouvelle de cette série est que son siège social a été déplacé d’Atlanta à Philadelphie.

Le détail du spectacle Queer Eye

Le spectacle a commencé quand ils ont rencontré Noah, qui se débat avec son identité d’homosexuel. Le spectacle est léger et offre de belles vues sur la société et la culture dans lesquelles nous vivons tous. Ils croient tous que la vie est une expérience d’apprentissage permanent et que leur lutte dans la vie va finir à un moment donné. Chaque personne a son combat contre un ennemi unique et finalement ils parviennent tous à le combattre avec toute leur volonté. Peu importe à quel point cela a été difficile pour eux, n’abandonnez pas.

La meilleure partie de Queer Eye est qu’elle pousse les boutons de bien-être en vous et, finalement, après avoir regardé le spectacle, il y a un impact positif et positif que vous pouvez ressentir à l’intérieur.

La cinquième saison est arrivée très bientôt et la plupart des fans étaient toujours en retard sur la quatrième saison. De plus, la bonne partie du Queer Eye est que ce spectacle peut durer des années. Il répandra l’amour et la compréhension du monde. Ce spectacle donne un message d’humanité et l’histoire est réconfortante. Vous devriez regarder ce spectacle. Restez à l’écoute.

