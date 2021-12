The Power of the Dog : le film Netflix est-il inspiré d’une histoire vraie ?

The Power of the Dog de Jane Campion tourne autour de la vie de deux frères, Phil et George Burbank, dans un ranch du Montana. En particulier, il se concentre sur la relation tendue de Phil avec la nouvelle épouse de George, une aubergiste nommée Rose, et son fils adolescent, un étudiant en médecine nommé Peter.

Plongeant profondément dans les thèmes de la masculinité, de l’homosexualité, de l’homophobie, de l’alcoolisme et de la vengeance, le film est une exploration sérieuse des relations interpersonnelles et du fonctionnement quotidien des habitants du ranch Burback. Benedict Cumberbatch, Jesse Plemons, Kirsten Dunst et Kodi Smit-McPhee jouent des rôles clés.

Le film a reçu d’immenses éloges pour sa distribution fantastique, sa direction stylistique et ses sujets percutants. Avec sa représentation réaliste de la vie à la ferme et le mélange enivrant de religiosité et de liberté personnelle qui prend le contrôle des cow-boys, le film est définitivement un incontournable pour quiconque s’intéresse aux drames occidentaux. Naturellement, beaucoup se demandent si le réalisateur Campion, truffé de concepts d’homoérotisme et de dégoût de soi, tire son contenu de faits ou de fiction. Plongeons dans le vif du sujet et découvrons si « Le pouvoir du chien » est basé sur la réalité ou l’imagination.

The Power of the Dog est-il une histoire vraie ?

Non, The Power of the Dog n’est pas basé sur une histoire vraie. Cependant, il contient quelques éléments de vérité et tire sa source du roman de 1967 de Thomas Savage du même nom. En fait, le film fait de son mieux pour rester fidèle aux intrigues et aux thèmes explorés dans le roman. Les œuvres de Savage sont imprégnées de ses propres expériences personnelles, de son sentiment d’être un inadapté parmi les éleveurs du Montana à sa façon imaginative de regarder le monde.

Plus important encore, le personnage de Phil est basé sur le beau-oncle de Savage, William Brenner. “Thomas Savage a déménagé dans un ranch avec sa mère, c’est l’histoire qui est vraiment racontée dans le film [‘The Power of the Dog’] aussi, et le frère de l’homme que sa mère a épousé était talentueux – comme un grand joueur d’échecs et, vous savez, il est allé à Yale, et cetera – mais aussi, comme, un cow-boy vraiment endurci et un terrible tyran », a déclaré Campion.

Le personnage de Peter est également supposé être un remplaçant de Savage lui-même. De plus, il est largement admis que Savage était un homosexuel fermé malgré sa femme et ses enfants, ce qui explique pourquoi le roman (et par la suite, le film) comprend parfaitement les complications provoquées par les sentiments d’attirance homosexuelle dans une société homophobe. Le film nous présente l’abîme de différence entre les deux frères, Phil et George, en mettant en lumière la manière dont le premier traite la famille du second. George est sensible et sensé, tandis que Phil domine affreusement. L’agressivité de Phil et la moquerie impitoyable de Peter conduisent Rose, déjà aux prises avec le fait d’être une étrangère, à l’alcoolisme. La mère de Savage était également alcoolique.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Netflix Film (@netflixfilm)

La toile de fond immersive et la représentation réaliste de la vie dans un ranch des années 1920, de la manipulation du cuir brut au fait d’être constamment recouvert de saleté, ajoutent de l’authenticité et du poids aux personnages qui sont les produits de leur environnement. En fait, les critiques littéraires soulignent comment le roman applique le concept de queerness au paysage sauvage des Grandes Plaines. Nous le voyons également dans le film, de la castration symbolique d’un taureau par Phil à son insistance à utiliser les éléments du ranch, tels que les chevaux, pour intimider Peter, qui est nettement efféminé. “Il est [Phil] déchiré par la douleur de son moi intérieur et une jalousie enfantine qui pousse son besoin de bouleverser et de blesser », a déclaré Cumberbatch (Phil), qui s’est occupé de la vie de ranch du Montana pour se préparer au rôle. Choisissant la voie du jeu de méthode, il a également appris l’équitation, la taille, le tressage de corde et la taxidermie pour incarner le personnage de Phil.

Nous réalisons finalement que l’hyper-masculinité et l’homophobie flagrante de Phil sont le résultat de ses propres désirs réprimés qui ont été réalisés pour la première fois lors de ses interactions avec son mentor, Bronco Henry. Érudit du grec et du latin, Phil décide de s’éloigner du monde universitaire et affronte de manière agressive les dures réalités de la vie rurale pour brandir sa virilité féroce et cacher son homosexualité et le dégoût de soi qui en résulte. Adopter la vie de ranch lui permet également d’être proche de son souvenir de Bronco, un cow-boy de renom qu’il admire constamment. Pendant ce temps, Dunst’s Rose nous montre la société profondément misogyne de l’Amérique rurale des années 1920 et permet aux diverses masculinités du film d’émerger avec force. Ses souffrances mettent en évidence la rigidité des normes de genre et les approches contrastées des émotions prises par les hommes et les femmes.

L’essence du film, ainsi que son titre, repose sur le Psaume 22:20 :

“Délivre mon âme de l’épée ; ma chérie du pouvoir du chien.”

Ce verset met en lumière un ennemi puissant déterminé à faire du mal, s’adressant aux ennemis de David et à ceux qui sont déterminés à détruire Jésus-Christ. Les actions de Peter vers la fin du film montrent clairement qu’il donne intentionnellement à Phil le cuir brut couvert d’anthrax alors qu’il souhaite venger sa mère et lui-même. C’est fascinant de voir comment Peter, le seul autre que Phil qui peut détecter la formation rocheuse en forme de chien au loin, voit à travers le frère de son beau-père et découvre ce qui le fait vibrer.

Ainsi, The Power of the Dog n’est peut-être pas basé sur une histoire vraie, mais il obtient sa représentation percutante et authentique de la vie de ranch et des identités masculines en tirant des éléments reconnaissables du monde réel, en particulier tel qu’il est vécu par Savage. Parfois, les meilleures œuvres de fiction sont celles qui savent habilement modeler la vérité pour l’adapter à la forme de l’imagination.

The Power of the Dog est désormais disponible en streaming sur Netflix exclusivement.