The Politician Saison 2 détails – Intrigue, Date de sortie, Cast

Warner Home Video Shameless - Shameless : Saison 2 [DVD] USA import

ATTENTION : NÉCESSITE UN JOUEUR COMPATIBLE NTSC REGION 1 Shameless: The Complete Second Season [3 Disques] (DVD NEW) Label: Warner Home Vidéo Format: DVD-STANDARD Région: 1 Date de sortie: 18 déc 2012 Format vidéo: NTSC non. de Disques: 3 UPC: 883929227808