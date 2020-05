The Politician Saison 2: date de sortie, distribution, intrigue et tout ce que vous devez savoir

– Publicité –



La première série de comédie dramatique américaine de Ryan Murphy, The Politician, sur Netflix, est prête à sortir sa saison 2. La première saison a reçu des critiques mitigées positives et négatives, mais la plupart des téléspectateurs ont adoré la série et attendaient la deuxième saison. Eh bien, voici quelques détails que vous devez savoir.

La date de sortie de la saison politique 2:

Netflix a officiellement confirmé que l’émission devrait sortir le 19 juin sur la plate-forme de streaming. La deuxième saison contiendra huit épisodes.

Le casting:

Certains acteurs principaux seront les mêmes à partir de la première saison et nous verrons également de nouveaux acteurs dans The Politician Season 2 comme Bette Midler et Judith Light en tant que rivales politiques de Payton. Nous avons déjà été introduits dans la saison 1, Light jouera le rôle d’un gouverneur et Medley sera son conseiller de longue date. Le retour de certains personnages n’est pas encore confirmé.

Histoire attendue de la saison 2:

Le casting a dévoilé quelques informations sur le scénario de la saison deux, mais bien sûr, rien n’est encore confirmé. Mais selon toutes les spéculations et les informations taquines du casting, le scénario de la saison 2 montrera les quatre ans après les événements lorsque Payton se présente au Sénat contre le candidat démocrate complaisant, le sénateur Standish.

