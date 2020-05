The Politician Saison 2: date de sortie, distribution et scénario.

– Publicité –



The Politician est l’une des étonnantes et bien connues séries Netflix qui est créée par Ryan Murphy. La saison 1 de The Politician est sortie en 2019. La première saison de la série a été très appréciée du public, la série a gagné en popularité et maintenant tous les fans attendent la suite.

Date de sortie et distribution de The Politician Saison 2

Et maintenant, après une attente d’un an. Le spectacle arrive avec sa suite. Donc, maintenant la série sortira le 19 juin 2020, qui sortira sur Netflix. Les fans pourront également voir le même casting cette saison.

Le casting comprendra: le sénateur Standish joué Bette Midler, et par Judith Light. Ils seront tous les deux des compétitions politiques à Payton Hobart (Ben Platt). En outre, il est confirmé que Zoey Deutch reviendra sur plusieurs zones de l’émission. De plus, il n’est pas confirmé si les fans pourront voir Gwyneth Paltrow, comme Georgina Hobart et Jessica Lange, cette saison ou non.

L’intrigue de The Politician Saison 2

Il est supposé que la saison 2 commencera là où la première saison s’est terminée. Payton et son équipe reconstituée se battront contre Bette Midler et Judith Light se battront contre la ville de New York. Selon l’interview donnée par Lucy Boynton à Indiewire, la série va cette fois être vraiment différente. De plus, vous pourrez voir Standish devenir le rival de la position du Sénat sur Payton. Standish faisait partie d’un mariage, cela peut être utilisé comme un scandale par Alice.

Star Ben Platt a également ajouté ce qu’il espère voir pour son propre personnage, Payton: « J’adorerais voir ce qu’une relation humaine réelle » saine « pourrait faire pour Payton, comme une relation romantique. » Encore plus de scandales et de sales tours peuvent être attendus dans la deuxième saison de The Politician. Attendez de voir les rebondissements les plus excitants de cette saison.

