The Politician Saison 2 – Date de sortie, casting, intrigue

Mises à jour de la saison 2 de Politician: cette comédie dramatique chanceuse et très réussie fait son retour sur Netflix pour une deuxième série. Le politicien a reçu deux nominations aux Golden Globe pour la première série.

The Politician Saison 2: Date de sortie

La toute nouvelle série de The Politician sera lancée le vendredi 19 juin 2020 à 8 heures sur Netflix. De plus, tous les épisodes seront lancés en même temps. La première série est accessible en streaming si vous souhaitez rechercher.

La saison 2 se poursuivra d’où la première partie s’est arrêtée et suit Payton Hobart alors qu’il tente de réussir dans son destin d’être le président des États-Unis.

The Politician Saison 2: Cast

C’est une bonne nouvelle pour les fans de Gwyneth Paltrow car elle fera son retour avec les autres acteurs principaux jouant le rôle du personnage préféré de la série. La liste des acteurs de la saison 2 est la suivante:

Ben Platt incarne Payton Hobart, le futur président ambitieux

Gwyneth Paltrow jouant le rôle de Georgina Hobart, la mère adoptive de Payton

Zoey Deutch incarne Infinity Jackson, le colistier de Payton

Lucy Boynton dans le rôle d’Astrid Sloan, l’adversaire de Payton

Bob Balaban dans le rôle de Keaton Hobart, le père adoptif de Payton

Julia Schlaepfer dans le rôle d’Alice Charles, l’ex-petit ami de Payton

Laura Dreyfuss incarnant McAfee Westbrook

Theo Germaine en tant que James Sullivan

Rahne Jones comme Skye Leighton

Judith Light en tant que Dede Standish

Bette Midler en tant que Hadassah Gold

Certains rôles d’acteurs seront suspendus, car Dede et Hadassah obtiendront plus de temps sur scène en tant que personnages réguliers pour la saison 2.

The Politician season 1: Plot

Il y a un total de 8 épisodes dans la première saison. Et il est très attendu que la saison 2 soit de la même durée.

Payton est un étudiant qui pense qu’il sera un jour président. Il commence sa carrière politique à l’école, en se présentant comme président du corps étudiant. Son riche passé lui fait croire qu’il peut payer ses compagnons pour voter pour lui sur son ex, River, qui est également candidat.

Payton est gay. Il agonise sur la façon dont sa sexualité peut affecter ses ambitions professionnelles. Deux tentatives de suicide ont eu lieu au cours de la série. D’abord River qui meurt tristement, puis le père de Payton essaie de se suicider après avoir su que sa femme aime une femme, mais il a finalement survécu. Payton voit des hauts et des bas, d’être incontestablement le bienvenu à Harvard, puis de perdre son offre, en plus de remporter l’élection, mais d’être contraint de démissionner.

La série se termine après un saut de trois ans. Payton est à l’Université de New York et se concentre pour faire son premier pas vers la politique en se présentant au Sénat de l’État.

The Politician season 2: Bande-annonce

La bande-annonce de la saison 2 n’est pas encore lancée, mais un teaser est là pour y jeter un œil.

