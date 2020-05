The Politician Saison 2 – Date de sortie, Cast et The Plot expliqués!

– Publicité –



Mises à jour de la saison 2 de Politician: Le politicien est l’une des séries originales Netflix les plus célèbres. C’est l’une des meilleures émissions de 2019. The Politician Season 1 de Ryan Murphy était sorti sur Netflix en 2019. Il a gagné en popularité que la suite est encore au coin de la rue.

The Politician Saison 2 Date de sortie

Ryan Murphy estime que les téléspectateurs doivent attendre un an pour la suite. Il voulait briser ce rituel. Donc, il sort la suite maintenant et heureusement, elle a été tournée avant la pandémie de coronavirus.

La date de sortie de « The Politician Season 2 » est le 19 juin 2020. Il sortira sur Netflix.

Passons au casting de la série. Le casting comprendra le sénateur Standish joué par Judith Light et Bette Midler. De plus, ils seront tous les deux des rivaux politiques de Payton Hobart (Ben Platt). Il est certain que Zoey Deutch reviendra sur quelques parties de l’émission. Au contraire, il n’est pas confirmé que Gwyneth Paltrow comme Georgina Hobart et Jessica Lange reviendront.

The Politician Season 2 Plot

Parler de l’intrigue du politicien. Standish deviendra le rival politique de Payton pour le poste de Sénat. Standish fait partie d’un mariage à trois et Alice pourrait l’utiliser pour un scandale. Alice est la responsable des campagnes pour Payton. De plus, Alice a obtenu les informations d’Astrid. Ce qu’ils ne savent pas, c’est que Standish peut combattre sale.

Judith Light dans une interview a donné quelques indices. Elle a affirmé que la sexualité des femmes serait couverte dans l’émission. De plus, le spectacle va être passionnant et plein de rebondissements.

On pouvait s’attendre à des scandales et à de sales tours pour gagner les élections. Que contient la boîte de la saison 2? Découvrez-le dans la suite.

Pour plus de mises à jour sur les rebondissements à venir de l’émission, restez connecté et restez à l’écoute des nouvelles de Honk!

