The Plot, Cast, Date de sortie et détails de la bande-annonce de Umbrella Academy Season 2 !!

La saison 2 d’Umbrella Academy a annoncé que nous avons les détails du tracé, de la distribution, de la date de sortie et de la bande-annonce.

Il s’agit d’une série télévisée Web américaine de super-héros. Il est basé sur la série de bandes dessinées du même nom. Il est publié par Dark Horse Comics. Ceci est créé par Steve Blackman. Il est généralement conçu pour Netflix. Cette série est également l’une des célèbres émissions de Netflix.

Date de sortie de Umbrella Academy Saison 2

La première saison a été publiée le 15 février 2019. Elle a reçu des opinions positives de la critique ainsi que du public. La série a été renouvelée pour la saison 2 en avril 2019. La date de sortie de la saison 2 est le 31 juillet 2020.

La date de sortie est donc terminée, il vous suffit d’attendre environ 50 jours.

La distribution de Umbrella Academy Saison 2

Il y a moins de détails sur le casting de la saison 2. Dans la bande-annonce d’Umbrella Academy Season-2, vous pouvez voir certains des personnages principaux de la série.

Ellen Page en tant que Vanya Hargreeves

Tom Hopper en tant que Luther Hargreeves

David Castañeda comme Diego Hargreeves

Emmy Raver-Lampman en tant que Allison Hargreeves

Robert Sheehan comme Klaus Hargreeves

Aidan Gallagher en tant que numéro cinq

Mary J. Blige comme Cha-Cha

Cameron Britton comme Hazel

John Magaro comme Leonard Peabody

Adam Godley et Ken Hall en tant que Pogo

Colm Feore comme Sir Reginald Hargreeves

Justin H. Min en tant que Ben Hargreeves

La bande-annonce d’Umbrella Academy Saison 2

La bande-annonce de la saison 2 d’Umbrella Academy est disponible sur la chaîne Youtube de Netflix. Vous pouvez le regarder sur Youtube. Vous obtiendrez quelques détails sur la série.

L’intrigue d’Umbrella Academy Saison 2

Le 1er octobre 1989, 43 femmes du monde entier ont conçu une progéniture en même temps, sans qu’aucune d’entre elles ne donne d’indication de grossesse jusqu’à ce que le travail commence.

Sept des jeunes sont reçus par Sir Reginald Hargreeves, un homme très riche et volage, et transformés en un groupe surhumain dans ce qu’il appelle la Umbrella Academy.

Hargreaves donne aux jeunes des numéros au lieu de noms, cependant, ils sont finalement nommés par leur mère-robot concierge, Grace, comme Luther, Diego, Allison, Klaus, Number Five, Ben et Vanya. Tout en donnant à six de ses enfants quelque chose à faire pour lutter contre les actes répréhensibles, Reginald garde Vanya séparée des exercices de ses parents, car elle ne montre apparemment aucune force propre.

De nos jours, Luther est une créature de section qui a longtemps vécu sur la lune, Allison est un personnage bien connu à l’écran, Vanya est un musicien, Klaus a une consommation chronique de drogues, Ben est un fantôme juste prêt à parler avec Klaus et Diego est devenu un justicier avec une propension au dérangement. Les parents antagonisés découvrent que Reginald est décédé et s’est accumulé pour ses funérailles.

Le numéro cinq revient du futur, poursuivi par des justiciers, et découvre qu’un bout du monde est inévitable. Dans l’intervalle, les parents rejoints tentent de révéler le mystère de leur famille brisée tout en commençant à s’effondrer en raison de leurs caractères et capacités différents.

