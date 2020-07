The PlayStation Revolution – Documentaire officiel à paraître en septembre

Quiconque voulait jeter un coup d’œil derrière la façade de PlayStation et ses esprits créatifs devrait regarder la documentation La révolution PlayStation notez qui paraîtra en septembre.

Le documentaire explore les hauts et les bas de l’histoire de PlayStation, dont les cerveaux tels que l’architecte PlayStation Mark Cerny et d’autres esprits qui ont fait de PlayStation la marque que PlayStation est maintenant. Cela inclut des noms comme Hideo Kojima, Shinji Mikami, Jim Ryan, Phil Harrison, Kazunori Yamauchi, David Jaffe et bien d’autres.

Le documentaire a été financé par From Bedrooms to Billions et le co-réalisateur Anthony Caulfield via Kickstarter, sur lequel on commente:

«Nous avons utilisé Kickstarter pour financer nos films précédents et encore une fois pour ce film, dans l’espoir de produire un film exceptionnel et mémorable qui célèbre non seulement la console Sony PlayStation et les événements qui suivent, mais aussi beaucoup d’attention pour savoir pourquoi, comment et pourquoi. une révolution pour l’industrie du jeu vidéo. «

PlayStation lance sa cinquième génération avec la PS5 vers la fin de l’année et reste la marque de jeux vidéo la plus réussie de tous les temps.

Le documentaire PlayStation Revolution sortira le 7 septembre 2020.