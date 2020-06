The Peaky Blinders Saison 5: date de sortie, résumé, distribution et personnages

– – –

Les Peaky Blinders étaient un groupe de rue urbain basé à Birmingham, en Angleterre, datant de la fin du 19e siècle et après la Première Guerre mondiale. Le groupe, qui a commencé des privations économiques dures de la Grande-Bretagne ouvrière, était composé en grande partie de jeunes hommes de classes inférieures à moyennes. Ils ont acquis le pouvoir social du vol, des blessures, du racket, de la fabrication de livres illégale et du contrôle de la spéculation.

En 2013, le nom a été réutilisé pour une série télévisée de la BBC nommée Peaky Blinders. La série, qui met en vedette Cillian Murphy, Paul Anderson et Joe Cole, est une histoire de péché sur une famille diabolique fictive opérant à Birmingham juste après la Première Guerre mondiale. Mais si vous êtes prêt, voyons si nous ne pouvons pas résoudre le mystère de la hypocrite – ou hypocrites! – au milieu de la famille Shelby, et essayer de déchiffrer ce que cela signifie pour la saison 6

distribution et personnages

• Cillian Murphy comme Thomas Shelby • Helen McCrory comme Polly Shelby • Paul Anderson comme Arthur Shelby Jr. • Sophie Rundle comme Ada Thorne • Finn Cole comme Michael Gray

La cinquième série de Peaky Blinders est précédée de la série 4 et diffusée sur BBC One du 25 août 2019 au 22 septembre 2019. Après sa diffusion en direct, la série 5 est sortie sur Netflix le 4 octobre 2019. Elle marque également la première temps de la série à diffuser sur BBC One plutôt que sur BBC Two.

Sommaire

La saison 5 voit le monde bouleversé par le krach financier de 1929. Les opportunités et les malheurs sont partout.

Le tournage de la cinquième série a officiellement commencé le 17 septembre 2018. Une autre capture d’écran mettant en vedette Cillian Murphy sur le tournage a également été publiée ce jour-là. La série s’est terminée le 18 janvier 2019.

Le créateur de la série, Steven Knight, a expliqué que les ennemis de la cinquième série étaient les célèbres gangs de Glasgow, disant qu’un «gang particulier appelé The Billy Boys» renforcerait la nouvelle menace pour les Peaky Blinders de Birmingham.

– – –