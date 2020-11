The Pathless Review – Le calme avant la tempête (PS5)

Giant Squid, les créateurs de ABZŪ, suis revenu avec Le sans chemin–Une aventure en monde ouvert débordant d’énigmes à résoudre et de secrets à découvrir. Le monde lui-même est luxuriant de verdure, de ciels colorés et d’une beauté qui ne sera pas oubliée de sitôt. Cependant, une entité malveillante connue sous le nom de Godslayer menace l’avenir de la terre, répandant une malédiction qui s’assombrit et signifie pourrir tout sur son passage. C’est au personnage du joueur, une jeune femme connue sous le nom de Hunter, d’arrêter l’ascendance du Godslayer.

The Pathless Review – Mécanique

Les lieux attrayants et les paysages magnifiques ne sont pas tous Le sans chemin a sur l’offre. Plus que tout, il est facile d’être absorbé par les mécanismes de mouvement et de jeu simples mais amusants. Le sprint traditionnel est absent Le sans chemin; en conséquence, des options de traversée plus rapides se présentent via le mécanisme le plus important du jeu – l’arc et la flèche.

En naviguant dans le monde ouvert, le chasseur rencontre régulièrement des talismans en forme de diamants rouges. Frapper les talismans avec des flèches fait monter un mètre, ce qui permet aux joueurs de parcourir facilement le terrain. Une séquence continue de coups maintient l’élan, ce qui en fait une conduite à sensations qui est tout simplement agréable à contrôler. Sans surprise, le contrôleur DualSense sur PlayStation 5 ajoute une qualité tactile à l’expérience qui ne peut être sous-estimée. Tirer une corde d’arc dans le jeu n’a jamais été aussi agréable qu’avec les déclencheurs adaptatifs.

Bien que tout aussi simples, les mécanismes de vol ne parviennent pas à capturer le même semblant de plaisir. Le compagnon Hunter’s Eagle la soulève pendant une durée naturellement limitée, avant de la redescendre. Cependant, des hauteurs plus élevées sont réalisables grâce aux options de mise à niveau qui entrent dans l’image assez tôt dans le jeu. Le plus souvent, et peut-être par conception, voler ne semble utile que lors de séquences de résolution d’énigmes, d’escalade et de couverture de plus grandes bandes de terrain pour aller du point A au point B.

The Pathless Review – Exploration et énigmes

Comme l’a expliqué Giant Squid avant la sortie, Le sans chemin manque de principes conventionnels du monde ouvert moyen. Par exemple, les points de cheminement sont inexistants; il n’y a pas de carte non plus. Au lieu de nuire au gameplay du bac à sable, ces omissions garantissent que l’exploration est d’autant plus engageante. Ici, les développeurs lâchent les rênes, permettant aux joueurs de découvrir et d’apprendre à leur guise à leur rythme.

Pourtant, les objectifs restent essentiels à la progression, car une grande partie de l’expérience est centrée sur la résolution d’énigmes pour obtenir des clés qui aident à faire avancer l’histoire. La décision de résoudre est laissée à la discrétion du joueur, cependant. Et les énigmes elles-mêmes sont suffisamment complexes pour sembler véritablement difficiles, alors qu’elles ne semblent presque jamais ingérables.

Les puzzles brillent particulièrement grâce à leur variété. La plupart nécessitent l’utilisation du feu pour ouvrir une porte, récupérer un autre outil, etc. Les poids et les miroirs colorent davantage ces segments, se présentant parfois sous la forme d’objets mobiles que l’Aigle doit réorganiser pour aligner la séquence parfaite des événements. Mieux encore, ces moments offrent une sensation de tranquillité. À l’exception du compagnon volant du chasseur, le joueur est laissé seul avec ses pensées, résolvant des énigmes alors qu’une musique magnifiquement orchestrée gonfle en arrière-plan. Des graphismes époustouflants ajoutent également à l’attrait du jeu à cet égard, offrant une retraite paisible dans un autre monde – même si ledit monde est activement déchiré par les forces des ténèbres.

The Pathless – Creature Encounters

Malheureusement, ces forces obscures et les combats auxquels elles participent sont Le sans chemin vacille le plus. Le jeu propose quatre combats de boss majeurs, chacun impliquant une énorme créature mythique qui doit être vaincue et transformée en son ancien soi paisible.

De temps en temps, parfois trop souvent, le chasseur croise la bête qui est la prochaine à la batte tout en s’aventurant dans le monde ouvert, ce qui entraîne une séquence de jeu où les zones environnantes sont englouties dans un dôme rouge géant. Alors que la créature boss parcourt la zone, le chasseur doit se déplacer furtivement vers son allié Aigle en détresse. Le chemin vers le succès n’est cependant pas aussi simple qu’il y paraît à première vue. Si la lumière des yeux de la bête tombe sur le personnage, la rencontre est perdue et les objets de collection précieux pour améliorer la capacité de vol sont considérablement réduits.

C’est une affaire frustrante. Parfois, le chasseur est repéré lorsque ni la créature ni la lumière de ses yeux ne semblent être en vue. Dans d’autres cas, il semble que de telles rencontres fonctionnent sur un chronomètre arbitraire, ce qui suggère que la patience est punie au lieu d’être récompensée. Tout bien considéré, ces confrontations de mini-boss ressemblent à un ajout inventif au gameplay de base qui manque de raffinement en termes d’exécution.

Il en va de même pour les combats de boss complets, qui sont tous répartis sur plusieurs niveaux de bataille. Chacun commence dans un dôme rouge familier, le chasseur poursuivant la créature massive à travers les champs ravagés. Esquiver les attaques enflammées au sol et dans les airs présente tout un défi, étant donné les compétences de perfectionnement étrangement précises de chaque boss.

Les séquences de poursuite peuvent durer quelques minutes ou durer longtemps, selon la rapidité avec laquelle le joueur rattrape sa proie pour attaquer ses points faibles désignés. (Quelques problèmes ont ralenti encore plus les choses dans deux de ces batailles.) Le succès dans ce royaume conduit alors à des combats d’arène à plusieurs niveaux qui durent également beaucoup trop longtemps. Les combats sont assez différents les uns des autres, mais aucun ne mérite d’être considéré comme particulièrement mémorable.

C’est l’absence de rencontres de créatures remarquables qui pèse lourdement Le sans chemin dans son ensemble. Et il y a une redondance dans ces moments qui ne lève jamais la tête lors de l’exploration et de la résolution d’énigmes librement. Sans aucun doute, l’exploration et la résolution d’énigmes représentent Le sans chemin à son meilleur. Le dernier de Giant Squid parvient à capturer parfaitement le calme avant la tempête, ainsi que le répit post-bataille que peu de jeux maîtrisent à parts égales. Dans ce cas, il semblerait que les confrontations de créatures décevantes servent dans une certaine mesure un objectif plus important.

Le code de révision Pathless fourni par l’éditeur. Évalué sur PS5. Pour plus d’informations, veuillez lire notre politique de révision.