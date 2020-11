The Outsider Saison 2 ne se produit pas à HBO – / Film

Le mois dernier, Stephen King a confirmé que les scripts existaient pour L’étranger saison 2, impliquant fortement que HBO allait donner le feu vert à la série. Mais maintenant… cela ne se produit pas. HBO a passé la deuxième saison de la série horreur-mystère. Maintenant, MRC, le studio derrière le spectacle, va commencer à magasiner la saison potentielle auprès d’autres réseaux.

La date limite indique que HBO est décédé L’étranger saison 2. «Nous avons apprécié notre collaboration avec Richard [Price], Jason [Bateman], Andrew [Bernstein], et l’équipe du MRC, et nous leur souhaitons bonne chance dans la poursuite du monde créé par le brillant Stephen King », a déclaré le réseau dans un communiqué. Maintenant, MRC est à la recherche d’une nouvelle maison pour la série.

Price, qui a été producteur exécutif et scénariste lors de la première saison, a proposé la deuxième saison avec la bénédiction de King, avec la nouvelle saison potentielle suivant Cynthia ErivoLe personnage de Holly Gibney tout en élargissant «l’univers de King, explorant l’humain, naturaliste et inexplicable avec une peur persistante et omniprésente sur laquelle vous ne pouvez pas mettre le doigt».

Au cours de la première saison, Holly était un enquêteur privé engagé pour aider à aller au fond d’une mystérieuse affaire. Un homme d’une petite ville (Jason Bateman) est accusé du meurtre brutal d’un enfant, et plusieurs témoins le placent sur les lieux du crime. Son ADN est également omniprésent. Mais il y a une torsion: il y a aussi beaucoup de preuves qui montrent son innocence, avec des séquences vidéo révélant qu’il était à des kilomètres au moment où le meurtre a été commis. Au fur et à mesure que la série progressait, Holly et le flic local Ralph Anderson (Ben Mendelsohn) découvrez le réel tueur est une créature qui change de forme qui peut prendre la forme de toute personne avec laquelle elle entre en contact physique. La série a adapté le roman de King du même nom, et pendant qu’elle terminait son scénario principal dans sa première saison, il restait de la place pour un éventuel suivi.

Et pendant un certain temps, il a semblé que le suivi était terminé. L’étranger a été un succès d’audience pour HBO, et en octobre de cette année, King a déclaré: «Il y aura une deuxième saison de The Outsider dès qu’ils pourront lancer la production … Je sais exactement où cela se passe parce que j’ai vu certains des les scripts. Je pourrais te le dire, mais ensuite je devrais te tuer. Je vais juste dire que c’est vraiment génial et un élément paranormal vraiment effrayant.

On ne sait pas pourquoi HBO a passé la deuxième saison. Peut-être qu’ils n’aimaient pas les scripts, ou peut-être qu’ils ne voulaient pas débourser l’argent. Dans tous les cas, MRC est maintenant à la recherche d’une nouvelle maison. «Nous remercions HBO pour son excellent partenariat lors de la première saison et pour avoir aidé à attirer un public massif qui est tombé amoureux de L’étranger, nous sommes impatients de trouver un nouveau foyer pour cette série remarquable », a déclaré la présidente de MRC Television, Elise Henderson.

