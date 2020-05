The Order Saison 2 Quand sortira-t-il? Qui revient? et quel est le plan de Vera pour Jack et les chevaliers?

– Publicité –



Le jeu surnaturel de Netflix, l’ordre a fait une énorme base de fans juste après notre atterrissage sur Netflix pour la série. Dennis Heaton et Shelley Eriksen ont réussi. Le spectacle parle d’une société secrète connue sous le nom d’Ordre Hermétique de la rose bleue, qui concerne l’ourlet de leur université.

Une étudiante de la même université Jacki Mortan prend le chemin et rejoint la société. Il ne comprenait pas que les scènes de la société incluent la magie, le mystère et l’intrigue. Il est tombé sur la révélation que sa famille est pleine de sombres secrets.

– Publicité –

Et voici tout ce que nous voulions, le spectacle cryptique est renouvelé pour une autre saison car la saison s’est terminée avec la mémoire effacée des loups-garous et de Jack. Nous sommes ici tous les oreilles et les yeux pour plus de ces derniers.

Quand pouvons-nous nous attendre à la prochaine saison pour The order?

Nous nous attendions à ce que le spectacle lance sa deuxième saison lorsque le renouvellement du spectacle a été annoncé. Mais parce que le tournage de l’émission a révélé un certain retard, cela va donc montrer un certain retard dans la sortie.

The Order Saison 2 Cast

Sarah Gray et Jake reprendront leurs rôles et retour.

Manley a partagé le message suivant sur Instagram: « Merci à tous ceux qui ont regardé – nous vous en apportons plus !! ».

À propos du casting de la paire, Heaton a déclaré: «Jake était l’un de ces filets de lancer importants jetés à Los Angeles, Vancouver et Toronto, et nous avons traversé tout le monde que nous pouvions trouver jusqu’à ce que nous trouvions l’Alyssa et Jack parfaits, et là-bas, le casting coulé en place. «

Et la bande-annonce de la saison à venir?

L’aperçu de cette année sera mis en ligne avant un mois ou deux de la sortie. Donc, une fois qu’il y aura une annonce officielle de ce lancement, nous aurons sûrement la bande-annonce.

– Publicité –