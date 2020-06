The Order Netflix : À quoi s’attendre de la saison 3 ?

Netflix va-t-il avancer avec la saison 3 de la série The Order ? Si oui, quand les nouveaux épisodes arriveront-ils, et où ira l’intrigue ensuite ? Voici à quoi il faut s’attendre.

La série Netflix sur le thème des loups-garous est devenue un véritable succès après la sortie de la saison 1 en mars 2019. Plus d’un an plus tard, Netflix a dévoilé la saison 2 avec 10 nouveaux épisodes. En raison de la date de sortie de la mi-juin, la troisième tranche ne sera probablement pas annoncée.

Où étions-nous à la fin de la deuxième saison ?

Après avoir vu leurs souvenirs bloqués dans la saison 1 de The Order, les Chevaliers de Saint-Christophe vivent des expériences étranges au début de la saison 2. Menés par Jack Morton (Jake Manley), les loups-garous réprimés finissent par relier les points concernant leur relation avec « The Order » et se retrouvent déchirés entre Vera Stone (Katharine Isabelle), la chef de l’Ordre hermétique de la Rose bleue, et Alyssa Drake (Sarah Grey), une étudiante qui croit que tout le monde devrait pouvoir explorer la magie. Malheureusement pour Alyssa, ses pratiques sont entachées en raison de ses sentiments romantiques pour Jack : un concept qui anime l’avant-dernier épisode de la saison 2 de The Order sur Netflix.

Qu’est ce qu’on pourrait attendre pour la saison 3 de la série Netflix ?

Tout le monde à l’université de Belgrave ressent le mépris d’Alyssa dans la finale de la saison 2 de The Order car elle a l’intention de réciter des incantations sans sacrifices. D’ailleurs, elle provoque des éruptions atmosphériques qui pourraient conduire à l’apocalypse. Mais si Alyssa choisit de travailler avec Vera et non contre elle, alors il est possible d’empêcher la montée des démons du monde souterrain. Voici tout ce que nous attendons pour la saison 3 de The Order sur Netflix.