The Not So « Good Girls » sera de retour avec la saison 4 sur NBC ??? Quels autres rebondissements attendent Ruby, Beth et Annie? Date de sortie, distribution, détails du complot !!!

Good Girls est l’une des séries populaires parmi les jeunes sur Netflix. Il a publié ses trois saisons exceptionnelles et est prêt à proposer la quatrième saison. Récemment, il a lancé la saison 3 en février 2020. Lisez d’autres articles pour connaître sa date de sortie, son intrigue, sa distribution et bien d’autres détails.

Criminels, pouvez-vous même? Les #GoodGirls seront de retour pour la saison 4 sur @NBC. pic.twitter.com/go9RIM4ehc – Good Girls (@NBCGoodGirls) 16 mai 2020

Une série télévisée dramatique de la satire du crime américain «Good Girls» est sortie pour la première fois en 2018. Jenna Bans a créé la série pour NBC. Il contient trois saisons. La première saison a été dévoilée le 26 février 2018 avec dix épisodes. Les créateurs ont sorti la deuxième saison le 3 mars 2019 avec un nombre total de treize épisodes. La saison trois comprend onze épisodes.

La série tourne autour des trois dames qui sont totalement inhabituelles dans le domaine du crime. Ils y arrivent pour certaines cibles et après cela, ils se livrent à un gros problème et leur vie est devenue plus compliquée qu’auparavant. Les supporters aiment la façon dont ils montrent l’équilibre entre la comédie et le théâtre.

Good Girls Saison 3: Date de sortie

Nous ne pouvons pas vous assurer de la date de sortie. L’équipe a annoncé sa quatrième saison par appel vidéo le 15 mai 2020 et le tournage n’a même pas encore commencé.

Cependant, la saison 3 est sortie le 16 février 2020. Elle a obtenu une note moyenne des critiques. Il est désormais disponible sur Netflix

Plus tôt, les fabricants avaient prévu de publier seize épisodes, mais en raison de la pandémie de COVID-19, ils ont dû quitter le processus de production. Cependant, les fabricants ont décidé de ne publier que onze épisodes et se sont terminés le 3 mai 2020.

Terrain

Puisque la troisième saison n’a pas eu la finale prévue, l’intrigue de la saison quatre continuera l’histoire. Les rebondissements, à la fin, ont ouvert une voie majeure aux dames.

Dans la troisième saison, Ruby n’est pas du tout satisfaite de son mari et a foiré. Elle voulait également démissionner de son travail. Par conséquent, une nouvelle personnalité féminine est ajoutée au spectacle. Dans la saison trois, Ruby, Beth et Annie auront du mal dans leur entreprise sans précédent et en raison de certaines conditions, Beth pourrait assassiner Rio. Cependant, ce n’est pas sûr et néanmoins, le suspense à propos de sa vie ou non.

Qui sont les acteurs?

Le casting de la saison quatre sera en quelque sorte le même que le précédent. L’introduction de nouveaux personnages est encore inconnue. Les principaux acteurs incluent Christina Hendricks joue le rôle d’Elizabeth «Beth» Boland (mère simple et a quatre enfants). Retta joue le rôle de Ruby Hill, (la meilleure amie de Beth et une serveuse). Mae Whitman joue le rôle d’Annie Marks (qui est la sœur cadette de Beth). Isaiah Stannard joue le rôle de son enfant nommé Ben.

Il y a d’autres acteurs comme Reno Wilson qui joue le rôle de Stanley Hill, Manny Montana est dans le rôle de Christopher (également appelé Rio) et Matthew Lillard joue le rôle de Dean Boland.