The New Legends Of Monkey Saison 2: date de sortie prévue, distribution

– – – – – – La série télévisée australo-néo-zélandaise The New Legends of Monkey Season 2 devrait revenir sur les écrans alors que la deuxième saison devrait sortir sur Netflix le 7 août 2020. La première saison de la série est devenu un favori avec les enfants et les adultes et maintenant les fans attendent avec impatience de voir les actes héroïques de Monkey King Sun Wukong. Le contexte The New Legends of Monkey a été inspiré par Monkey, une production japonaise des années 1970 et 1980. La production japonaise, à son tour, était basée sur le roman chinois du XVIe siècle Journey to the West de Wu Cheng’en. Intrigue de la saison 1: La première saison suit le courageux voyage de Tripitaka (joué par Luciane Buchanan) dans la quête pour trouver et libérer le roi singe nommé Sun Wukong. Sun est retenu captif dans une prison depuis près de 500 ans, par ses ennemis. Au cours de ces années, la Terre est passée sous la domination totale des démons qui oppriment, asservissent, torturent les gens à volonté. Les dieux aussi ont trop peur d’eux pour agir et se cachent eux-mêmes. Tripitaka entreprend le voyage et après une série d’aventures déchirantes, dans lesquelles elle est plus d’une fois très proche de faire face à la mort, est enfin capable de trouver et de libérer le roi des singes d’ici la fin de la saison. Les deux se sont ensuite mis à un autre voyage, cette fois ensemble, afin de récupérer les parchemins perdus. Les parchemins sont les sources de pouvoirs illimités qui, une fois atteints, les aideraient à renverser tous les démons de la face de la Terre. Et ensuite? La deuxième saison garantit bien sûr de nouvelles aventures relatives à la découverte des parchemins perdus, la lutte pour les conserver et, finalement, une bataille possible entre les forces du bien et du mal. Cast Of Season 2: The Monkey King a été joué par Chai Hansen, avec Luciane Buchanan jouant le rôle de Tripitaka. Josh Thomson et Emilie Cocquerel jouent dans deux autres rôles importants. – – –

