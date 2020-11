«  The Morning Show  » d’Apple ajoute Hasan Minhaj pour la saison 2

Hasan Minhaj rejoint Apple TV + «The Morning Show» pour la saison 2 dans le rôle récurrent d’Eric, «une étoile montante charismatique qui rejoint l’équipe de« The Morning Show »», a appris TheWrap.

La deuxième saison de la série dramatique, actuellement en production, met en vedette les acteurs de retour Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Steve Carell, Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Bel Powley, Karen Pittman et Desean Terry.

Avec l’ancien animateur de «Patrioit Act» Minhaj, les nouveaux venus pour la saison 2 incluent Greta Lee dans le rôle de Stella Bak, «un jeune leader ambitieux d’une entreprise de médias en ligne qui s’adresse à un public de la génération Z et du millénaire» et Ruairi O’Connor dans le rôle de Ty Fitzgerald, « une star de YouTube avertie. »

Lisez aussi: Mark Duplass remercie le leadership féminin pour le succès de «The Morning Show» | Podcast

Per Apple, «The Morning Show» explore le monde acharné des nouvelles du matin et la vie des gens qui aident l’Amérique à se réveiller le matin. Raconté à travers le prisme de deux femmes compliquées travaillant pour naviguer dans le champ de mines des emplois à indice d’octane élevé tout en faisant face à des crises dans leur vie personnelle et professionnelle, «The Morning Show» est un drame sans vergogne qui examine la dynamique de pouvoir entre les femmes et les hommes, et les femmes et les femmes sur le lieu de travail.

«The Morning Show» est Michael Ellenberg via Media Res, qui sert également de studio, avec Aniston et Kristin Hahn via Echo Films, Witherspoon et Lauren Neustadter via Hello Sunshine, et Mimi Leder, qui réalise également plusieurs épisodes. La série est développée par Kerry Ehrin, qui sert de showrunner et est un producteur exécutif.

Le drame Apple TV + marque le premier rôle majeur de Minhaj dans la série télévisée scénarisée, principalement connu pour son travail sur «The Daily Show» et sa série Netflix désormais annulée «Patriot Act With Hasan Minhaj», qui s’est terminée en août.

Minhaj est remplacé par William Morris Endeavour (WME), Imprint PR et Hansen, Jacobson, Teller, Hoberman, Newman, Warren, Richman, Rush, Kaller & Gellman.