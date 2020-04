The Matrix: Pourquoi le film devrait être un film d’horreur

– Publicité –



Les fans ont été surpris d’apprendre que The Matrix 4 est en marche. Voici pourquoi le prochain film devrait être un film d’horreur. Chaque film de la franchise a déjà l’étoffe de grands films d’horreur. Sans oublier, les règles générales du genre d’horreur pourraient facilement défaire la fin apparemment concrète prévue pour la franchise dans The Matrix Revolutions.

Neo dans Matrix 4

La série raconte aux téléspectateurs l’histoire de Neo, Morpheus et Trinity et leur lutte contre le monde informatique qui maintient les humains sous sédation par des robots sensibles. La matrice est une réalité virtuelle où n’importe qui peut créer n’importe quoi, aussi néfaste soit-il. Le troisième film se termine avec Trinity et Neo détruisant avec succès The Matrix, mais se sacrifiant dans le processus.

Maintenant, avec une fin comme celle-ci, ce fut une grande surprise d’apprendre que The Matrix 4 était à venir, avec des stars comme Keanu Reeves et Carrie Anne Moss, faisant revivre leurs rôles de Neo et Trinity, respectivement.

En faisant revivre une franchise qui a pris une fin concluante, le Matrice 4 la réalisatrice Lana Wachowski entre en territoire délicat. On ne sait toujours pas si la prochaine installation de la franchise est un redémarrage traditionnel ou une suite de Les révolutions matricielles.

Le public a été plâtré avec les redémarrages des dernières années, ce qui suscite parfois du ressentiment. L’une des façons dont Wachowski peut sauver sa série de science-fiction bien-aimée est de se pencher pleinement sur les tendances d’horreur de Matrix.

N’importe quel utilisateur conscient de The Matrix peut évoquer tout ce qu’il souhaite avec son imagination. Cela signifie que les gens ne peuvent pas faire confiance à ce qu’ils voient réellement devant eux. Des jeux d’esprit comme celui-ci sont au cœur de nombreux films d’horreur psychologique.

Certaines théories ont circulé autour du fait que Neo retourne en quelque sorte au film dans un style de mentor, similaire à Morpheus de Laurence Fishburne dans la trilogie originale – peut-être, en quelque sorte même le mentorat d’un jeune Morpheus.

