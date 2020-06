The Matrix 4: Every Detail – Date de sortie, distribution et autres informations que vous devez savoir

– – –

La franchise Matrix est sur une très longue période. Le dernier film de la série, «The Matrix Revolution» est de retour en 2003. Les fans ont hâte de voir Keanu Reeves à l’écran en tant que Neo. Donc, pour Matrix 4, les choses bougent après tout le temps, mais les affaires ont ralenti. Tout cela est principalement dû au COVID-19.

La franchise Matrix tourne autour d’un processus de machines intelligentes appelé Matrix qui a emprisonné des individus. Certains humains essaient de se battre avec ce système. Neo (Keanu Reeves), Trinity (Carrie Anne Moss) et Morpheus (Laurence Fishburne) sont des insurgés qui espèrent combattre ce système. La trilogie est écrite et dirigée par les Wachowski. La trilogie Matrix est célèbre. Beaucoup de films d’action ont été profondément influencés par eux.

Matrix 4 va être composé par Lana Wachowski. Le film sera créé conjointement par Village Roadshow Pictures et Warner Bros Pictures. Après une vie, les choses vont bien pour Matrix 4 mais la pandémie de COVID-19 a ralenti les choses.

Matrice 4: Cast

La série Matrix sera toujours imparfaite sans Keanu Reeves. Son existence en tant que Néo se poursuit donc. En dehors de lui, il y a de nombreux personnages qui vont faire partie du film.

Carrie Anne Moss sera de retour sous le nom de Trinity

Jada Pinkett Smith reviendra en tant que Niobe

Le film montrera beaucoup de nouveaux visages à l’écran. Ces personnages incluent:

Jonathan Groff,

Priyanka Chopra Jonas,

Jessica Henwick,

Neil Patrick Harris,

Yahya Abdul-Mateen II (potins pour jouer le jeune Morpheus)

D’autres acteurs peuvent inclure Brian J. Smith, Max Riemelt, Toby Onwumere et Eréndira Ibarra.

Matrix 4: date de sortie

La Matrix 4 devrait sortir en mai 2021. Les fans doivent donc attendre patiemment un peu de temps.

La production de tous les films et émissions est retardée à cause du coronavirus dans le monde entier. Une fois que la pandémie de COVID-19 a fait que tout a cessé, le film est en production depuis quelques semaines. La date de lancement peut être reportée si la situation actuelle ne s’améliore pas. Nous devrions tous prier pour des temps meilleurs au cours de cette pandémie mondiale de coronavirus.

