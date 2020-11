«  The Masked Singer  » révèle un autre concurrent: Et le brocoli est …

(Attention: ce message contient des spoilers pour «The Masked Singer» de jeudi.)

« The Masked Singer » a été diffusé lors d’une soirée spéciale cette semaine comme un cadeau de Thanksgiving de Fox, mais la fin de l’épisode était la même que toujours: un autre concurrent éliminé et dévoilé pour les fans à la maison.

Lors du volet de la Journée de la Turquie de ce soir de «The Masked Singer», les concurrents du groupe C Brocoli, Jellyfish et Mushroom ont joué pour voir lesquels auraient obtenu des places dans la confrontation «Super Six» aux côtés de Popcorn et Sun du groupe A et Seahorse and Crocodile du groupe B.

Après que ces célébrités cachées se soient produites, il était temps pour les panélistes Jenny McCarthy, Nicole Scherzinger, Ken Jeong et Robin Thicke, ainsi que le juge invité Jay Pharoah et les super fans de «The Masked Singer» votant de chez eux, de choisir leurs favoris. Ils ont choisi les méduses et les champignons, ce qui signifiait que le brocoli était considéré comme le plus faible interprète et démasqué.

Broccoli, qui avait interprété «Old Time Rock & Roll» de Bob Seger, s’est révélé être le chanteur Paul Anka.

Outre Broccoli, la gamme complète de la saison 4 des concurrents de «The Masked Singer» comprend Serpent (Dr Elvis Francois), Whatchamacallit (Lonzo Ball), Snow Owls (Clint Black et Lisa Hartman Black) Squiggly Monster (Bob Saget), Lips ( Wendy Williams), Baby Alien (Mark Sanchez), Girafe (Brian Austin Green), Gremlin (Mickey Rourke), Dragon (Busta Rhymes), Popcorn, Sun, Crocodile, Seahorse, Broccoli, Jellyfish and Mushroom.

Selon Fox, ces 16 candidats – mais 17 célébrités, à cause des Snow Owls – combinés «ont vendu plus de 281 millions de disques dans le monde, sont apparus dans plus de 5120 épisodes de télévision et 204 films, sont apparus dans cinq Super Bowls, ont quatre étoiles sur le Hollywood Walk of Fame, une nomination aux Oscars et l’une des 100 personnes les plus influentes du Time Magazine. »

Ensuite, les concurrents restants des groupes A, B et C se réuniront pour la première fois pour l’épisode «Super Six» de la saison 4.

«The Masked Singer» est diffusé les mercredis à 8 / 7c sur Fox.