The Mask de Chuck Russell – Pannes d’effets visuels et performance de Jim Carrey

Le film de super-héros de 1994 de Chuck Russell, The Mask, a duré 25 ans le 29 juillet. En revisitant le film de nombreuses années plus tard, il est très clair que, grâce à sa fabrication de films non-conformistes et à sa technologie VFX révolutionnaire, Russell a fourni un débouché aux désirs les plus sombres les plus profonds de son public. En tant que personnage énoncé dans le film, « Tout le monde porte un masque ».

Le Masque de Chuck Russell a accompli 25 ans l’année dernière

Dans le film, Jim Carrey, hilarant mais vulnérable, incarne Stanley Ipkis, un responsable de banque moyen qui croit qu’il est un échec social jusqu’à ce qu’il découvre le masque. Dès qu’il le met, il commence à distribuer des farces et des références à la culture pop. Le symbolisme devient littéral lorsque Stanley n’a besoin que d’un masque pour canaliser son désir le plus profond.

Performance de Jim Carrey dans The Mask

Il prétend qu’avec son nouveau pouvoir, il pourrait protéger le monde de toutes sortes de maux et se révéler être un super-héros. Le lendemain matin, Stanley oublie commodément sa transformation et pense que la dernière nuit n’était qu’un rêve. Mais les dégâts sont bien réels. Sa propriétaire avait été témoin du Masque, selon la police.

Les voleurs de la rue ont fui, sauf un, qui est emmené dans un établissement médical parce que le masque a tiré sur lui la nuit précédente avec son pistolet Tommy, ce qui l’a incité à se réfugier dans une poubelle communautaire toute la nuit.

Autre star-cast du film

Il est le super-héros dont le monde a désespérément besoin mais qu’il ne mérite vraiment pas. Il n’a jamais été clair que le personnage de Stanley s’est réellement transformé en masque ou s’il a simplement visualisé l’idée dans sa propre tête.

Stanley devient progressivement plus drôle, plus audacieux, plus désespéré, puis plus vengeur en raison de l’influence de The Mask la nuit. Dans une scène intéressante, quand il a du mal à avouer son amour au personnage de Cameron Diaz, Tina, il devient The Mask pour gagner en confiance.

Le film est tellement drôle que l’on peut le regarder tout le temps.

