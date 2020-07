The Marvelous Mrs.Maisel Saison 4: pas au programme…pour le moment

in

Si vous n’avez jamais entendu parler de Marvelous Mrs. Maisel, alors vous devez vraiment aller sur Amazon Prime et regarder l’émission comme si, en ce moment même, vous manquiez l’une des meilleures émissions qui existent, avec trois saisons incroyables.

Alors, sans perdre plus de temps, entrons dans les détails de la saison 4 de Marvelous Mrs. Maisel.

I need that Marvelous Mrs. Maisel season 4 right meow! 😭 pic.twitter.com/ej5XB2QYW9 — Nobody 🐝 (@MiseryLovesJio) July 13, 2020

Quelle est la date de sortie de la saison 4 ?

Amy Sherman-Palladino et Amazon Prime ont déjà confirmé le renouvellement de la série pour une saison 4, cependant, nous n’avons pas de détails sur une éventuelle date de sortie de la série.

‘Marvelous Mrs. Maisel’ Renewed for Season 4 at Amazon https://t.co/g7GNcq6Lns — Variety (@Variety) December 12, 2019

Compte tenu de la situation mondiale actuelle, tant la production que la date de sortie ont été repoussées, les fans peuvent s’attendre à ce que la saison 4 soit de retour d’ici la fin 2021.

L’intrigue probable de la saison 4

Comme nous le savons déjà, l’émission suit une histoire continue, ce qui explique pourquoi Marvelous Mrs. Maisel a obtenu une telle audience. L’émission a établi une base dans le public, de sorte que l’intrigue de la saison 4 continuera là où nous avons laissé l’histoire dans la saison 3.

La saison 4 sera plus difficile pour Midge, car elle vient de perdre sa tournée et Sophie vient pour une compétition d’enfer. Suzie avouera également avoir perdu l’argent de Midge à cause de sa dépendance au jeu.

Nous verrons également Joel et sa vie amoureuse prendre un tournant, nous tiendrons les fans informés des dernières nouvelles concernant la saison 4 de Marvelous Mrs. Maisel ; en attendant, continuez à lire avec nous !

le casting de la saison 4

Voici la liste des acteurs que nous reverrons dans Marvelous Mrs. Maisel saison 4

Rachel Brosnahan dans le rôle de Miriam « Midge » Maisel

Alex Borstein dans le rôle de Susie Myerson

Michael Zegen dans le rôle de Joel Maisel

Marin Hinkle dans le rôle de Rose Weissman

Tony Shalhoub dans le rôle d’Abraham « Abe » Weissman

Kevin PSoollak dans le rôle de Moishe Maisel

Caroline Aaron dans le rôle de Shirley Maisel

Jane Lynch dans le rôle de Sophie Lennon