The Mariana Trench: Mysteries, Le monstre et le nouveau son que nous avons trouvé

Histoire récente | 29 juillet 2020



Jacques Piccard à Trieste, le bathyscaphe dessiné par son père Auguste Piccard. Jaques et le lieutenant Don Walsh ont atteint une profondeur record de 11521 mètres dans la fosse des Mariannes le 23 janvier 1960. La photo montre le bathyscaphe à l’usine Krupp à Essen. (Avoir

Les scientifiques aiment nous dire que nous en savons plus sur la surface de la Lune que sur les profondeurs des océans de notre propre planète. Cela est particulièrement vrai pour la fosse des Mariannes, la tranchée la plus profonde de la Terre. Située dans l’océan Pacifique à l’est des Philippines, la fosse des Mariannes est un lieu de mystère, avec des créatures fantastiques, des monstres marins et, plus récemment, un bruit bizarre.

La fosse des Mariannes mesure plus de 1 500 milles de long. (Planiglobe / Wikimedia Commons)

L’endroit le plus profond du monde

La fosse des Mariannes s’étend sur plus de 1500 miles et est, en moyenne, plus de 40 miles de large, mais sa propriété la plus impressionnante est sa profondeur. Le point le plus profond de la fosse des Mariannes, un endroit appelé Challenger Deep, se trouve à près de sept miles sous la surface. Pour mettre cela en perspective, si vous pouviez prendre le mont Everest, le la plus haute montagne du monde, et plongez-le dans la fosse des Mariannes, vous devrez grimper au sommet de la montagne, puis nager un autre mile tout droit pour atteindre la surface.

La tranchée Mariana est froide et sombre. (1840489pavan nd / Wikimedia Commons)

Un endroit inhospitalier

La fosse des Mariannes n’est probablement pas la meilleure destination pour vos prochaines vacances en famille. La profondeur extrême de la tranchée signifie que la lumière du soleil ne peut pas pénétrer au fond de celle-ci, la laissant dans un état d’obscurité perpétuelle. En conséquence, il fait également très froid, avec des températures oscillant juste au-dessus de zéro. Mais le plus gros problème est la pression de l’eau, qui augmente à mesure que l’on descend à environ huit tonnes par pouce carré en bas. C’est près de 1 000 fois la pression à la surface.

Bathyscaphe Trieste, un véhicule submersible de recherche en plongée profonde construit en Italie, qui, avec son équipage de deux personnes, a atteint une profondeur maximale record d’environ 10911 mètres (35797 pieds), lors de la première descente de la partie la plus profonde connue des océans de la Terre, le défi

Explorer les abysses

Les explorateurs ont commencé à sonder la fosse des Mariannes à la fin des années 1800 en utilisant un équipement rudimentaire, mais il était impossible d’obtenir une image complète de la tranchée sans envoyer quelqu’un vers le bas. Cela ne s’est produit qu’une seule fois dans l’histoire: en 1960, un chercheur nommé Jacques Piccard et le lieutenant de l’US Navy Don Walsh ont emmené un sous-marin de la Marine dans les profondeurs. En raison de la pression, ils ne pouvaient pas rester longtemps, mais lorsqu’ils ont allumé les projecteurs du sous-marin, ils ont été choqués de voir des poissons. Jusque-là, on pensait qu’aucune créature ne pouvait vivre dans un environnement aussi rude.

L’anguille gulper est toute la bouche et aucun corps. (Claf Hong / Flickr)

Grouillant de vie

Des sondes sans pilote ultérieures de la fosse des Mariannes ont capturé des preuves photographiques de la abondance de vie dans la tranchée. Naturellement, les organismes qui appellent la maison de la fosse des Mariannes ont adapté à leur environnement inhabituellement brutal. L’anguille gulper, par exemple, ressemble à une gueule géante avec une queue. Son absence de véritable corps réduit les dommages causés par la pression des profondeurs. Le crabe de yéti, qui semble couvert de cheveux blonds doux, vit dans les évents hydrothermaux surchauffés. Le poisson hachette a des capacités bioluminescentes, éclairant son corps comme une luciole.

Des créatures géantes occupent la fosse des Mariannes. (Administration nationale des océans et de l’atmosphère des États-Unis / Wikimedia Commons)

Géants des profondeurs

L’une des choses les plus étranges à propos des créatures de la fosse des Mariannes est que beaucoup d’entre elles ont évolué vers des tailles inhabituelles, une sorte de gigantisme des grands fonds. Challenger Deep, par exemple, abrite de nombreux microbes unicellulaires, mais alors que la vie unicellulaire à la surface de l’océan est si petite que les scientifiques ont besoin de microscopes pour l’observer, les microbes de Challenger Deep mesurent plusieurs pouces de long. Une autre créature, l’isopode géant, ressemble à votre punaise moyenne, sauf qu’elle peut atteindre environ 12 pouces de long.

Un son bizarre entendu au fond de la fosse des Mariannes s’est avéré être une nouvelle espèce de baleine. (Administration nationale des océans et de l’atmosphère des États-Unis / Wikimedia Commons)

Un bruit mystérieux

En 2016, des biologistes marins étudiant la fosse des Mariannes ont entendu un son étrange et anormal d’origine inconnue et a commencé l’enregistrement. Bien que l’enregistrement ne dure que quelques secondes, les experts ont détecté une qualité légèrement métallique et beaucoup ont émis l’hypothèse que le bruit n’était pas naturel. Après des mois d’analyse, cependant, les scientifiques ont cru avoir trouvé la source du bruit. Il est actuellement théorisé que le son, que les biologistes marins appellent un «biotwang», est l’appel à basse fréquence d’un nouveau type de baleine à fanons.

Signature de la Maison Blanche le 6 janvier 2009, où George W. Bush a signé pour créer le Marianas Marine National Monument, le Pacific Remote Islands National Monument et le Rose Atoll Marine National Monument. (Bureau des affaires insulaires des États-Unis / Wikimed

Un protectorat américain

Bien qu’il se trouve loin à l’extérieur du pays, les États-Unis servent de protecteur de la fosse des Mariannes. En 2009, le président George W. Bush a créé le Mariana Trench Marine National Monument, interdisant l’exploitation minière et la pêche dans la tranchée et exigeant une autorisation spéciale pour l’exploration scientifique. Que ce soit pour protéger la tranchée de nous ou de nous de quoi que ce soit monstres des grands fonds pourrait se cacher dans la tranchée est sujet à interprétation.