The Mandalorian: Titus Welliver Cameo nous rappelle l’homme perdu en noir

Ce Star Wars: Le Mandalorien l’article contient des spoilers.

Le mandalorien la saison 2 continue sa série d’épisodes divertissants avec « The Heiress », qui apporte des éléments de La guerre des clones ainsi que nous donne un signe clair de la direction du spectacle. En cours de route, nous avons droit à encore plus d’apparitions d’invités, y compris Battlestar Galactica la légende Katee Sackhoff, qui amène le guerrier mandalorien Bo-Katan Kryze à l’action en direct pour la première fois, ainsi que Mercedes Varnado (mieux connue sous le nom de lutteur de la WWE Sasha Banks), qui incarne le soldat Nite Owl, Koska Reeves.

Deux camées majeurs dans un épisode sont plus que suffisants pour exciter les téléspectateurs, mais « The Heiress » ajoute encore un acteur invité de plus dans le troisième acteur. Si vous pensiez que ce capitaine impérial farouchement fidèle vous avait l’air familier, c’est parce que c’est l’acteur Titus Welliver, que vous connaissez probablement le mieux. Perdu, Bois morts, et en tant que star de la série de procédures policières Bosch. Dans «The Heiress», nous regardons le méchant sans nom de Welliver essayer de contrecarrer une attaque mandalorienne sur son navire, lançant tous les stormtroopers qu’il a à sa disposition à l’équipe de Bo-Katan. Et quand il est clair qu’il a perdu le combat, le capitaine suit les ordres de Moff Gideon et se prépare à écraser le croiseur impérial dans l’océan Trask ci-dessous.

Nous n’apprendrons pas grand-chose sur le méchant impérial de Welliver, sauf qu’il est arrogant, un trait commun dans son rang, et qu’il fera tout pour la survie de l’Empire, même si cela signifie prendre la vie de ses hommes et les siens dans le processus. En écrasant le navire, il peut empêcher Bo-Katan et son groupe de trouver la flotte impériale secrète de Gideon (ainsi que l’emplacement du Darksaber, la lame légendaire que le Mandalorien, l’héritier légitime de l’arme, veut revenir du Moff) . Et quand cela échoue, il n’hésite pas à mordre sur la pilule suicide électrique qui met fin à sa vie.