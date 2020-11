The Mandalorian Saison 2 Vol. 1 bande originale disponible maintenant – / Film

Aujourd’hui, Walt Disney Records a annoncé qu’une version numérique de Le mandalorien Saison 2 Vol. 1 bande originale est disponible à l’achat, mettant en vedette le compositeur Ludwig Göranssonla musique des épisodes 9 à 12 du célèbre Guerres des étoiles Série Disney +. Le deuxième volume de la bande originale, qui présentera la musique des épisodes 13 à 16, devrait sortir en décembre. Écoutez quelques-uns des nouveaux morceaux ci-dessous.

The Mandalorian Saison 2 Vol. 1 bande son

Pendant la première saison de Le mandalorien, Göransson a sorti huit albums complets, consacrant un album à chaque épisode individuel, qui comprenait des thèmes récurrents tout au long de la saison. Mais pour la saison 2, lui et Walt Disney Records mélangent un peu les choses. Cette saison, ils vont sortir la bande originale en deux volumes «contenant de nouveaux thèmes musicaux, des sons et des idées», et le premier volume est disponible à l’achat dès maintenant. Visitez ce lien pour le trouver sur le lieu d’écoute de votre choix (Spotify, Apple Music, YouTube, etc.).

La musique de cette série est l’un de ses éléments les plus remarquables, Göransson prenant des balançoires intéressantes et introduisant de nouvelles saveurs dans le paysage sonore sonore du Guerres des étoiles la franchise. L’influence des westerns hollywoodiens classiques sur le thème principal de Mando ne peut pas être surestimée, mais c’est loin d’être juste un carré occidental fourré dans une ronde Guerres des étoiles cheville. Au lieu de cela, le compositeur a pu élever le matériel narratif en fournissant des arrière-plans orchestraux et des sons électroniques qui repoussent les limites de ce que les fans attendent d’un Guerres des étoiles propriété. Écoutez le morceau « Ship o haj, Mandalorians! » sur le lien ci-dessus pour entendre ce que je veux dire – vous n’entendriez jamais rien de tel dans un George Lucas ou JJ Abrams Guerres des étoiles projet.

Göransson a remporté un Emmy plus tôt cette année pour le travail qu’il a réalisé sur Le mandalorien saison 1 – spécifiquement pour la finale de la saison 1, «Chapitre 8: Rédemption». Il a également remporté un Oscar pour avoir composé la partition de Ryan Coogler Panthère noire, Grammy pour avoir co-écrit et produit «This is America» de Childish Gambino, et il a composé la partition de la méta-sitcom de Dan Harmon Communauté, Christopher Nolan’s Principeet de nombreux autres projets cinématographiques et télévisuels. Vous pouvez lire nos entretiens avec lui ici et ici.

Le mandalorien La saison 2 «voit le Mandalorien et l’Enfant poursuivant leur voyage, affrontant des ennemis et ralliant des alliés, alors qu’ils se frayent un chemin à travers une galaxie dangereuse à l’ère tumultueuse après l’effondrement de l’Empire galactique.

Le mandalorien Saison 2 Vol. 2 seront disponibles à l’achat le 18 décembre, 2020.

