The Mandalorian saison 2 sur Disney Plus: tout ce que nous savons

Disney Plus a été lancé il y a un peu moins d’un an. Cependant, il n’a pas eu beaucoup de grandes séries originales pour ses plus de 60 millions d’abonnés. La seule série originale qui est devenue un véritable succès grand public est The Mandalorian. La première saison de la série de science-fiction, qui se déroule dans l’univers Star Wars, a été un énorme succès. C’était grâce à de superbes performances, à des intrigues sinistres et sombres et, bien sûr, au personnage surprise The Child, alias «Baby Yoda».

Ce vendredi, nous verrons le premier épisode de The Mandalorian saison 2. Alors, à quoi peut-on s’attendre? Nous allons passer en revue ce qui a été confirmé à propos de The Mandalorian saison 2, ainsi que des rumeurs vraiment folles. Inutile de dire que si vous voulez regarder la deuxième saison sur Disney Plus complètement froide, arrêtez de lire maintenant! À partir de là, considérez tout ce que vous lisez contiennent des spoilers potentiels pour The Mandalorian saison 2 sur Disney Plus. Vous pouvez vous inscrire au service via le lien ci-dessous:

Ce que nous savons définitivement de la saison 2 de The Mandalorian

Même avant que la première saison ne tombe sur Disney Plus en novembre 2019, des plans étaient en cours pour la saison 2 de The Mandalorian. Pedro Pascal revient (la plupart du temps) en tant que chasseur de primes couvert de casque nommé Din Djarin. L’enfant sera toujours aux côtés de Mando aussi. Espérons que la saison 2 nous permettra d’en savoir plus sur l’enfant et pourquoi tout le monde dans l’univers de Star Wars veut l’avoir. Disney a confirmé que les épisodes de la saison 2 commenceront à être diffusés sur le service le 30 octobre 2020. Il y aura huit épisodes, et un tombera sur le service chaque semaine.

Gina Carano est également confirmée dans le cadre de la saison 2, jouant à nouveau le dur ancien soldat de la rébellion Cara Dune. Le chef de la ligue des chasseurs de primes du Mando, Greef Karga, est également de retour, joué à nouveau par Carl Weathers. Nous verrons également le retour du gouverneur impérial Moff Gideon, joué par Giancarlo Esposito, qui s’est présenté dans les deux derniers épisodes voulant capturer The Child.

Officiellement, Disney et LucasArts gardent le scénario sous une enveloppe serrée. Sur la base des quelques bandes-annonces et clips qui ont été publiés, nous avons Mando et The Child sur un navire, et assistons également à un événement sur une sorte de ring de combat. Nous voyons également le navire de Mando attaqué par ce qui semble être des X-Wings, et nous voyons des batailles avec des speeders impériaux. Mando semble être en voyage pour ramener The Child à «son propre genre», mais ce que cela signifie vraiment est inconnu pour le moment. Il y a des indices que les Jedi auront également une sorte d’apparence.

Si vous avez vu la finale de la saison 1 de The Mandalorian, vous avez vu Moff Gideon se couper de son chasseur TIE détruit. Il a utilisé un autre type de sabre laser qui émettait une lame noire avec une bordure blanche. Gideon utilisait le Darksaber, qui est apparu pour la première fois dans l’émission animée The Clone Wars comme une arme très appréciée par le peuple mandalorien. Mais pourquoi Moff Gideon l’a-t-il s’il n’est pas mandalorien? J’espère que cela sera expliqué dans la saison 2.

Entretiens avec les membres de la distribution et le créateur de The Mandalorian, Jon Favreau sur Divertissement hebdomadaire indiquent que nous verrons une expansion de l’univers de Star Wars dans la deuxième saison, peut-être en se ramifiant dans des scénarios qui n’impliquent pas le personnage principal de la série.

Favreau dirigera également au moins l’un des huit épisodes, ainsi que son coéquipier et partenaire de production Dave Filoni. D’autres épisodes seront réalisés par les réalisateurs de retour Bryce Dallas Howard et Rick Famuyiwa, ainsi que par les nouveaux réalisateurs Robert Rodriguez (Sin City), Peyton Reed (Ant-Man) et l’acteur mandalorien Carl Weathers.

Rumeurs sur The Mandalorian Season 2

Ahsoka arrive en live-action?

Variété

Bien que la majeure partie du scénario de la saison 2 soit encore un secret, il y a beaucoup de rumeurs non confirmées. Variété a rapporté que Rosario Dawson a été choisie pour jouer le rôle d’Ahsoka Tano. Ahsoka était, et est toujours, l’un des plus grands personnages de la série animée The Clone Wars. L’ancien apprenti padawan d’Anakin Skywalker est également apparu dans la série animée Star Wars: Rebels. Ce sera la première apparition du personnage dans un projet d’action en direct de Star Wars. Ce n’est probablement pas un hasard si Dave Filoni, le principal réalisateur de The Clone Wars et le créateur de Rebels, est également producteur exécutif, réalisateur et écrivain sur The Mandalorian.

Rosario Dawson a peut-être l’air du rôle, mais sa voix ne correspondra probablement pas à celle d’Ahsoka Tano que nous avons connue dans la série animée. Ahsoka a été exprimée par Ashley Eckstein depuis le début du personnage dans le film d’animation The Clone Wars en 2007. Dawson va-t-elle exprimer Ahsoka au mieux de ses capacités? Eckstein exprimera-t-il Ahsoka sur le rôle en direct de Dawson à la Sam Witwer et Ray Park dans le rôle de Maul dans Solo: A Star Wars Story en 2018? Malheureusement, rien n’a encore été confirmé.

Une autre rumeur sur la série liée à The Clone Wars tourne autour de l’acteur Katee Sackhoff. Mieux connue pour son travail en tant que Starbuck dans la série télévisée de redémarrage de Battlestar Galactica, date limite rapporte que Sackhoff apparaîtra dans The Mandalorian saison 2. Selon la rumeur, elle jouerait la version live-action d’un autre guerrier mandalorien, Bo-Katan. Sackhoff a exprimé ce rôle lorsque le personnage a fait ses débuts dans la quatrième saison de The Clone Wars.

Boba Fett va-t-il apparaître dans la série? Qui le représentera?

De nombreux rapports de l’industrie hollywoodienne affirment que Boba Fett, le chasseur de primes de la trilogie originale du film Star Wars qui portait une armure similaire à The Mandalorian, apparaîtra d’une manière ou d’une autre dans la saison 2. En outre, Le Hollywood Reporter affirme que Temuera Morrison, qui a joué le père de Boba, Jango Fett, dans Star Wars Episode II: L’attaque des clones, affrontera Boba Fett dans la série. Morrison a déjà exprimé Boba Fett dans les versions récemment remasterisées de la trilogie Star Wars originale. Ce serait formidable de le voir et de l’entendre dans le cadre de la famille des spectacles Disney Plus Star Wars.

Cependant, il peut y avoir un rebondissement dans cette histoire. Il y a d’autres rapports selon lesquels l’acteur Timothy Olyphant a également rejoint la saison 2. On ne sait pas encore quel personnage il pourrait jouer. cependant, SlashFilm affirme qu’Olyphant a été aperçu portant l’armure Boba Fett pendant le tournage. Il est probable qu’Olyphant joue un personnage appelé Cobb Vanth qui a trouvé l’armure sur Tatooine après les événements de Return of the Jedi et a décidé de la garder. Cela devrait faire un épisode intéressant.

Temps de rumeur super fou

Cette rumeur circule depuis un certain temps, mais jusqu’à présent, il n’y a eu aucun commentaire de Disney et LucasArts. Si tu ne veux pas en savoir plus, vraiment, arrête de lire maintenant.

Grace Randolph, qui dirige une chaîne de télévision et de cinéma YouTube appelée Beyond The Trailer, a affirmé que, selon ses sources, Pedro Pascal était frustré de devoir porter son casque tout le temps et a demandé à passer du temps à l’écran sans le casque Mando. Apparemment, Lucasfilm a opposé son veto. Cela est allé si loin que, selon son rapport, Pascal a fini par quitter la série au milieu de la saison de tournage 2.

Randolph a ajouté qu’il est possible que des têtes plus fraîches aient prévalu plus tard et que Pascal aurait pu revenir plus tard. Il a fait des interviews de presse pour The Mandalorian saison 2, nous devrons donc attendre de voir si cette rumeur est vraie.

Une autre rumeur qui a circulé est qu’il y aura une énorme surprise à la fin du premier épisode de The Mandalorian Season 2. Cela est censé être au niveau de The Child révélé à la fin de l’épisode 1 de la saison 1.

La saison 3 de Mandalorian?

Même si la saison 2 de The Mandalorian n’a pas encore fait ses débuts, Variété rapporte que l’écriture et la pré-production ont commencé sur la saison 3. Il semblerait que Disney soit assez satisfait du succès de la première saison et des images terminées de la saison 2 pour approuver une troisième saison de la série. En supposant que l’émission ne soit pas affectée par les retards du COVID-19, la production pourrait démarrer d’ici la fin de 2020 ou au début de 2021, avec une sortie à la fin de 2021.

C’est tout ce que nous savons sur The Mandalorian Season 2 sur Disney Plus. Préparez-vous pour les débuts de la série vendredi!