The Mandalorian : quand la série reviendra-t-elle sur Disney+ pour une saison 3 ?

Quand The Mandalorian revient-il sur Disney Plus ? Même après une apparition dans Le Livre de Boba Fett, la réponse semble compliquée.

Le final de la saison 2 de The Mandalorian, à la fin de l’année 2020, a fclos le chapitre sur la série que nous connaissions. Dans la dernière scène, le Mandalorien et son ami Grogu ont trouvé un semblant de conclusion dans leur course à travers la galaxie grâce à un visage familier. Bien sûr, quelques éléments de l’intrigue ont rendu une saison 3 tout à fait possible – que va faire Din Djarin avec ce satané sabre noir ?

Ce qui n’était pas clair au moment du générique de The Mandalorian “Chapter 16 : The Rescue” était de savoir quand le public verrait le Mandalorian de Pedro Pascal de retour sur Disney Plus. Des rapports d’avril 2020 suggéraient que le travail sur la saison 3 de The Mandalorian était déjà en cours avant la première de la saison 2. Grâce à la technologie unique de “stagecraft” de la série, qui permet à l’équipe de tourner principalement en intérieur sur un écran LED rétro-projeté, l’hypothèse était que, malgré les restrictions de COVID-19, une nouvelle saison pourrait être lancée à temps pour une sortie en 2021.

Le Livre de Boba Fett - Première bande-annonce (VF) | Disney+

La fin de la saison 2 de The Mandalorian a offert un rebondissement qui a brouillé le calendrier de la première. Le Livre de Boba Fett, la nouvelle série dérivée mettant en vedette Temuera Morrison dans le rôle du célèbre chasseur de primes et Ming-Na Wen dans celui de sa complice cyborg Fennec Shand, prendrait la place de la première annuelle de la série en décembre. Ce qui n’était pas clair à l’époque, et qui reste flou, c’est à quel point la saison 3 de The Mandalorian était proche.

Peu de temps après la première de la saison 2, Jon Favreau s’est rendu sur le plateau de Good Morning America pour clarifier légèrement les plans de déploiement de la série Star Wars, qui comprenait alors Andor, Obi-Wan, les Rangers de la Nouvelle République (qui pourraient mettre en vedette un certain nombre de vétérans Mandaloriens), Ahsoka, et tout ce qui avait été annoncé dans la fameuse décharge d’informations sur la série Star Wars de 2019.

Favreau avait alors déclaré que Le Livre de Boba Fett serait diffusé en décembre 2021 – il avait raison ! – et d’ici là, l’équipe de Star Wars serait déjà au travail sur la saison 3 de The Mandalorian, “de retour avec le personnage principal que nous avons connu et aimé.” Des sources ont finalement confirmé que la saison 3 a commencé à être tournée en octobre 2021.

Il n’y a toujours pas de date précise pour la sortie, mais Favreau a souligné à l’époque qu’elle viendrait peu après Le Livre de Boba Fett, ce qui pourrait maintenant signifier n’importe quoi entre l’été et décembre 2022. Avec un programme complet de séries Marvel à gérer – Moon Knight débute en mars – et Obi-Wan et Andor en préparation, il faudra peut-être attendre un certain temps avant de voir les aventures solo de Mando. Ce qui peut expliquer pourquoi nous avons eu droit à un grand détour amusant dans le monde de Din dans l’épisode 5 de The Book of Boba Fett.

Pour les fans de The Mandalorian qui ont besoin de nouveautés d’ici là, il y a encore du Boba Fett à l’horizon : le final de la série est prévu pour le 9 février. Et si vous avez vraiment besoin de quelque chose à creuser, finissez Star Wars : Visions ! Qu’est-ce que vous attendez ?