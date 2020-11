«The Mandalorian» fait un arrêt au stand riche en événements et en action avec «The Siege»

Naturellement, il y a spoilers ici.

La légende hollywoodienne Carl Weathers (qui joue Greef Karga) prend le contrôle du quatrième épisode de Le mandalorien saison 2. «Chapitre 12: Le siège» voit Din Djarin arriver à Nevarro pour des réparations. Il demande à Greef Karga et au nouveau maréchal, Cara Dune (Gina Carano), de l’aider à réparer son vaisseau afin qu’il puisse passer à la phase suivante de sa mission.

Naturellement, en retour, ils demandent son aide pour débusquer un avant-poste impérial restant sur la planète. C’est le dernier élément de la présence impériale et ils ne peuvent pas comprendre pourquoi cela n’a pas été abandonné.

En s’infiltrant, ils découvrent que ce n’est pas un ancien avant-poste, mais une installation scientifique secrète. Ils parviennent à se frayer un chemin avec des fragments des secrets qu’ils cherchent à découvrir. Après une longue poursuite, ils sont capables de faire sauter la base, de libérer Nevarro et d’envoyer le Mandalorien sur son chemin. Malheureusement, le personnel de réparation chargé de réparer le navire du Mando était fidèle à Moff Gideon (Giancarlo Esposito) et hNous avons planté un dispositif de retour sur le Razor Crest.

Cela prépare le terrain pour une confrontation majeure dans le prochain épisode, où Din Djarin espère ne trouver nul autre qu’Ahsoka Tano. Avec les Impériaux sur ses talons, il semble que l’éventuelle confrontation sera explosive.

La direction

Carl Weathers n’est pas étranger à la réalisation à la télévision. Il réalise de temps à autre depuis le milieu des années 90 et met en place un épisode bien construit de Le mandalorien. Il est assez clair que Weathers a été fortement influencé par Un nouvel espoir plus que tout autre Guerres des étoiles propriétés, mais il y a une profonde affection pour Le retour du Jedi dans la conception et même une partie de l’esthétique.

Plus que tout, cependant, cet épisode passe par tant de rythmes de Un nouvel espoir qu’il pourrait presque être comparé coup pour coup à la séquence d’évasion Death Star. La station au-dessus de la lave où le Mythrol arrête le noyau de refroidissement ressemble à un remplaçant pour Obi-Wan qui baisse le rayon tracteur de l’étoile de la mort. Les quatre TIE Fighters poursuivent nos héros lors de leur évasion. Même la balise de retour conduisant l’Empire vers un lieu sûr provient directement de cette séquence du film.

Il y a aussi d’autres moments. Alors que nous nous trouvons dans l’espace, coupant le vaisseau de Moff Gideon, le lent recul à travers le fond du vaisseau jusqu’aux moteurs évoque les scènes d’ouverture de Un nouvel espoir.

Il y a quelque chose dans les écrans de contrôle rouge et bleu qui évoquent la sensation de Le retour du Jedi, faire le choix de ces pièces d’équipement donne réellement l’impression d’être d’une autre époque de l’Empire que les autres. C’est une chose vraiment remarquable pour le design d’avoir autant d’attention aux détails.

L’empire contre-attaque obtient son grand moment d’hommage au début, cependant. Alors que Din Djarin essaie de faire des réparations par lui-même, ses querelles avec l’enfant rappellent le travail terrible que Han et Chewie ont fait pour réparer à Echo Base. L’enfant électrocuté évoque également des souvenirs de Jar Jar Binks, de manière positive.

Centre scientifique

Lorsque nous apprenons que la base impériale est en fait une installation scientifique, les pièces commencent à se mettre en place. L’enregistrement du Dr Pershing (Omid Abtahi) et les cuves de clonage impliquent une histoire qui se rattache au monde plus large de Guerres des étoiles, en particulier les choses que nous avons apprises La montée de Skywalker.

Bien que Pershing soit vague, il fait référence à la nécessité d’un donneur de sang avec un nombre élevé de «M», une référence oblique aux midi-chloriens. Les midi-chloriens sont une forme de vie microscopique qui réside dans toutes les cellules vivantes et aide les êtres à entendre et à contrôler la Force. (Contrairement à la croyance populaire, ils ne sont pas la Force elle-même, ni un remplaçant pour elle.) Si Pershing a besoin d’un donneur pour ces expériences avec un nombre élevé de midi-chlorian, il est concevable que ce soit une continuation du programme qui a produit Palpatine’s. enfants, »Snoke, et même l’empereur renaissant lui-même.

Nous aurons besoin de plus d’informations au fur et à mesure que le spectacle avance, mais c’est certainement une direction que le spectacle pourrait prendre. Cela ne me surprendrait pas. Beaucoup ont estimé que le travail de Dave Filoni sur La guerre des clones aidé à réhabiliter l’image des préquelles. Il ne serait pas surprenant que ce soit le jeu final involontaire de le Mandalorien: faire la même chose pour La montée de Skywalker.

À surveiller

L’expression «dank farrik» est à nouveau utilisée dans cet épisode, cette fois par Cara Dune. Il semble que ce soit l’équivalent de «karabast» dans cette émission Star Wars Rebels – un un juron fourre-tout qui, tôt ou tard, trouvera sa place Guerres des étoiles lexique et usage occasionnel.

Cara Dune devenir le maréchal est une bonne idée et la voir effacer l’ancien secret mandalorien d’Aqualish ne’er-do-wells en fait une séquence d’action de pré-crédits convaincante. La séquence implique subtilement que l’armurier est probablement parti. Seuls les fantômes des Enfants de la Garde demeurent. Les extraterrestres que Dune a attaqués étaient de la même espèce que Ponda Baba, la créature qui a le bras coupé par Obi-Wan Kenobi dans Un nouvel espoir. Ces Aqualish avaient des doigts distinctement humains, bien que certains aient des mains ventouses. Ponda Baba avait en quelque sorte les deux.

La scène dans la classe est une distraction adorable pour l’enfant, mais si vous écoutez attentivement, vous pouvez obtenir une leçon très importante sur la géographie galactique et la politique. Le droïde appelle l’ancienne capitale de la République, Coruscant, mais aussi l’actuelle capitale, Chandrila. Chandrila est le monde natal de Mon Mothma et a été le premier monde choisi pour accueillir la capitale sur sa nouvelle base de rotation autour de la galaxie dans le but de corriger la stagnation de l’ancienne République. Le professeur de droïde de protocole appelle également la Voie Hydienne, qui a été une route importante de l’hyperespace dans le Guerres des étoiles univers depuis longtemps. Mentionné pour la première fois dans canon dans Star Wars: La guerre des clones, il a été référencé à plusieurs reprises depuis lors. L’enseignant emmène également les enfants à travers la géographie de Kessel et du maelström là-bas, comme nous l’avons appris dans Solo: Une histoire de Star Wars.

Je pense que ce serait génial de voir plus Horatio Sanz dans la série. Son personnage Mythrol est drôle et lui évacuer ses sacs cervicaux (ou ce qu’il a fait) comme un calmar effrayé dès qu’il a vu le mandalorien n’était rien de moins que de l’or de la comédie. Espérons qu’il reviendra. Sa référence au Trexler Marauder étant en «parfait état» est une blague sur la genèse de ce véhicule en tant que jouet. Le transport de troupes impériales a été créé par Kenner et a été le premier jouet qu’ils ont publié dans le Guerres des étoiles ligne qui n’était pas réellement dans le film. Il a connu un regain de popularité après avoir été présenté dans Rebelles de Star Wars et encore après avoir été présenté dans la première saison de Le mandalorien.

Cet épisode ramène Paul Sun-Hyung Lee en tant que capitaine Carson Teva et me fait me demander si la Nouvelle République jouera un rôle plus important dans les prochains épisodes et saisons. Il parle à Cara Dune de ses antécédents en tant qu’Alderaanienne, ce qui est un moment émouvant, mais je me demande aussi à qui diable demande à quelqu’un dont la planète a été détruite s’ils «ont perdu quelqu’un». Bien sûr qu’elle l’a fait. Après s’être emparé de sa douleur et s’excuser pour sa perte, il lui donne une médaille de service avec un symbole rebelle dessus et s’éloigne. On ne sait pas si c’était le sien médaille de service pour honorer son temps sur Alderaan, ou autre chose, mais si c’est le cas, ce serait un moment émouvant.

Une autre chose à surveiller: les soldats que Moff Gideon supervise à la fin de l’épisode. Ce qu’ils sont n’est pas tout à fait clair. Pourraient-ils être des pilotes TIE gonflés? Une sorte de Death Trooper? Ou pourraient-ils être le résultat d’expériences scientifiques et être un nouveau type de super soldat impérial? Avec toutes les références scientifiques nazies inscrites dans l’Empire, cela ne me surprendrait pas du tout si c’était la dernière de celles-ci. Quoi qu’ils soient, j’imagine que nous le saurons assez tôt.

Coda

Carl Weathers apporte à cet épisode ce qui ne peut être décrit que comme une «grande énergie de grand-père». Le traitement de l’enfant est filmé presque entièrement à travers ce regard de grand-père et l’Enfant profite considérablement de ces moments. La scène à l’école et sa scène essayant d’aider à réparer le navire font partie de ses meilleurs morceaux cette saison. Weathers apporte la marchandise.

L’autre séquence qui ressort est la grande poursuite. Les vélos de vitesse qui descendent la colline sont passionnants à voir et regarder les chances augmenter contre le transport en fuite permet une action fantastique. Il a mélangé le neuf et l’ancien d’une manière qui semblait fraîche et Weathers lui apporte une véritable énergie derrière la caméra.

La chose dont certains pourraient se moquer dans cet épisode est la rapidité avec laquelle les réparations sont affectées sur le Razor Crest. Le navire passe d’un bac mortuaire flottant à un bon comme neuf en un après-midi avec seulement deux techniciens travaillant dessus. Pablo Hidalgo a déjà fait remarquer que l’hyperspeed fonctionne à la vitesse de l’histoire, et je pense qu’il est important de penser aux réparations de cet épisode de la même manière. Il s’agit toujours d’un conte de fées d’opéra spatial sur les chasseurs de primes devenant des héros improbables dans un univers où les sorciers de l’espace portent des épées laser. Les réparations peuvent être effectuées à leur propre rythme.

Ma seule plainte est qu’il y a des moments dans cet épisode qui ne se sentent tout simplement pas étoffés. C’est comme si Weathers ne leur donnait pas les gros plans dont ils avaient besoin, pour ainsi dire, et les questions soulevées sont donc boueuses. Quoi est cette médaille que Carson donne à Cara? Quelles sont ces armures avec lesquelles Gideon traîne? Quoi était dans ce tube? Les expériences et l’armure sont-elles liées? J’espère que nous aurons bientôt plus de clarté. Un peu plus d’explications aurait pu rendre ces moments beaucoup plus significatifs. Au lieu de cela, nous devrons attendre les prochains épisodes ou sources.

En tout cas, c’était un épisode amusant, mais vraiment juste un voyage à la station-service sur le chemin de la vraie destination.

Le message «Le mandalorien» fait un arrêt au stand mouvementé et plein d’action avec «The Siege» est apparu en premier sur / Film.