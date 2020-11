The Mandalorian: Dark Troopers expliqué

in

Joueurs du classique Forces obscures/Chevalier Jedi série de jeux vidéo mettant en vedette l’ancien stormtrooper impérial devenu héros rebelle et Jedi Kyle Katarn, ainsi que les lecteurs du séminal Empire sombre les bandes dessinées de Dark Horse, reconnaîtront sans aucun doute les soldats noirs. Deux types différents de soldats noirs ont été introduits en 1995, bien que ceux sensibles à la Force en Empire sombre fait ses débuts en premier environ un mois. Utilisé par l’Empire noir, dirigé par un empereur résurgent dans un corps clone (son familier?) Six ans après Le retour du Jedi, ces stormtroopers d’élite ont été entraînés dans le côté obscur de la Force et ont utilisé leurs pouvoirs pour déclencher la terreur sur une galaxie sans méfiance. Ils ont participé à l’opération Shadow Hand, une campagne militaire qui espérait Palpatine lui redonnerait le contrôle de la galaxie dans les premiers jours de la Nouvelle République.

Bien que certainement une menace majeure pour la galaxie, ces soldats noirs n’apparaissent que dans trois numéros du Empire sombre scénario, mais ils ont inspiré les shadow troopers, les stormtroopers du côté obscur brandissant un sabre laser qui sont apparus deux ans plus tard dans le Chevalier Jedi II: Paria Jedi Jeu. Cette fois au service de l’Empire Reborn, une insurrection impériale dirigée par un sombre Jedi nommé Lord Hethrir, les Shadow Troopers ont été créés par un acolyte nommé Desann, un ancien élève de Luke Skywalker qui est tombé du côté obscur. Avec l’aide de la Vallée des Jedi, le site d’une ancienne bataille entre les Jedi et les Sith qui est devenue un lien avec une immense énergie de la Force, Desann a transformé les stormtroopers réguliers en hybrides Dark Jedi et les a utilisés pour attaquer l’académie Jedi de Luke sur Yavin 4 .

Ces différentes lignes de stormtroopers sensibles à la Force semblent être ce à quoi «The Siege» fait signe et ce qui pourrait arriver pour Mando et Baby Yoda dans la seconde moitié de la saison. Bien sûr, il y a cet autre fil de troopers noirs qui indiquent davantage un hybride de droïde de combat stormtrooper. Introduit dans le jeu Forces obscures, le projet Dark Trooper a été dirigé par le général impérial Rom Mohc, qui a développé le programme comme un moyen de ramener les soldats de Clone Wars dans le giron de l’Empire. Une série de chirurgies macabres a transformé ces vétérans en unités d’infanterie mi-homme mi-machine, leurs membres et organes remplacés par des pièces cybernétiques. Ils étaient mortels et facilement contrôlés par l’Empire pendant la guerre civile galactique.

La façon dont les soldats noirs sur Le mandalorien semblent être affichés dans des conteneurs d’expédition pourrait indiquer plus de caractéristiques de la machine. Peut-être que ces nouveaux stormtroopers sont une sorte d’hybride destiné à combiner les pouvoirs de Force de Baby Yoda avec la précision mécanique d’un droïde de combat. Nous ne sommes tout simplement pas sûrs pour le moment.

Ce que nous savons, c’est que le showrunner Jon Favreau et le producteur exécutif Dave Filoni ont déjà une bonne réputation en matière de réintroduction d’éléments de Legends ou de l’art conceptuel de Ralph McQuarrie dans le canon de Disney. Quelle que soit la façon dont les choses finissent par se détériorer, ces soldats noirs viennent de rendre la prochaine confrontation de Mando et Gideon beaucoup plus intéressante.