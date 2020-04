THE MANDALORIAN 8 Documentary Documentary Series

Crédit: Lucasfilm / Disney +



Crédit: Lucasfilm / Disney +



Mis à jour le 23 avril: Disney + a publié une bande-annonce pour Disney Gallery: Le Mandalorien, le documentaire de 8 épisodes sur la réalisation de la série à succès en streaming débutant le lundi 4 mai, Jour de la guerre des étoiles, bien sûr.

Nouveaux épisodes de Disney Gallery: Le Mandalorien sera diffusé tous les vendredis sur Disney +.

Découvrez la nouvelle bande-annonce et plus d’informations ci-dessous:

Communiqué de presse original

Que le quatrième soit avec vous: Disney + honore la journée Star Wars avec la première de «Disney Gallery: The Mandalorian» et la conclusion épique de «Star Wars: The Clone Wars»

Le producteur exécutif Jon Favreau entre dans les coulisses de «The Mandalorian» dans une série documentaire de 8 épisodes

BURBANK, Californie (15 avril 2020) – Ce jour de la guerre des étoiles, ou le 4 mai, Disney + honorera la communauté mondiale des fans de Star Wars avec un tout nouveau contenu original rejoignant la collection complète de films et d’émissions de Star Wars du service. Ce qui a commencé comme des vacances populaires générées par les fans, Star Wars Day est devenu une célébration à part entière de la saga Star Wars embrassée par toute la galaxie. Cette année, les fans peuvent s’attendre à la conclusion très attendue de « Star Wars: The Clone Wars » aux côtés de la première mondiale de la nouvelle série documentaire de huit épisodes, « Disney Gallery: The Mandalorian ».

« Disney Gallery: Le Mandalorien »

Première de la série, lundi 4 mai

Dans «Disney Gallery: The Mandalorian», le producteur exécutif Jon Favreau invite le casting et l’équipe à partager un regard sans précédent sur la réalisation de la série qui est rapidement devenue un phénomène de la culture pop après sa première en novembre. Débuts le jour où une communauté mondiale de fans célèbre tout-Star Wars – lundi 4 mai – «Disney Gallery: The Mandalorian» est une série documentaire de huit épisodes qui tire le rideau sur «The Mandalorian». Chaque chapitre explore une facette différente de la première émission de télévision Star Wars en direct à travers des interviews, des séquences inédites et des tables rondes animées par Jon Favreau.

« ‘Disney Gallery: The Mandalorian’ est une opportunité pour les fans de la série de jeter un œil à l’intérieur et de voir une perspective différente, et peut-être une meilleure compréhension de la façon dont The Mandalorian s’est réuni et de certains des contributeurs incroyablement talentueux de la saison 1 », a déclaré Favreau. « Nous avons eu une grande expérience en réalisant le spectacle et nous avons hâte de le partager avec vous. »

Les sujets de cette saison incluent le processus de réalisation du film, l’héritage de Star Wars de George Lucas, la façon dont le casting a donné vie aux personnages, la technologie révolutionnaire de la série, l’art derrière les modèles pratiques, les effets et les créatures de la série, ainsi que les influences créatives, la partition emblématique et les connexions avec les personnages et accessoires de Star Wars de toute la galaxie.

«Disney Gallery: The Mandalorian» sera présenté en première trois jours après que «The Mandalorian» terminera sa première saison au Royaume-Uni, en France, en Italie, en France, en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Autriche et en Suisse. De nouveaux épisodes de «Disney Gallery: The Mandalorian» seront diffusés tous les vendredis sur Disney +.

« Star Wars: La guerre des clones »

Finale de série, lundi 4 mai

Après sept saisons, l’un des chapitres les plus acclamés par la critique de la saga Star Wars, «Star Wars: The Clone Wars», se terminera un jour spécial, le lundi 4 mai, donnant aux fans du monde entier la chance de regarder la finale ensemble pour le Star Wars Day.

La continuation primée des Emmy Awards du plus grand fantasme spatial de tous les temps, « Star Wars: The Clone Wars » a été créée par George Lucas et Lucasfilm Animation avec Dave Filoni (« The Mandalorian ») servant de producteur exécutif / directeur de supervision. Avec une animation informatique ambitieuse et révolutionnaire, des personnages classiques, une action incroyable et la bataille intemporelle entre le bien et le mal, « Star Wars: The Clone Wars » élargit l’histoire de Star Wars avec de toutes nouvelles aventures se déroulant dans une galaxie lointaine, très lointaine .

La conclusion très attendue de la série acclamée par la critique explore les événements qui ont mené à Star Wars: La vengeance des Sith.