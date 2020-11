The Mandalorian 2.5 Review – 7 hauts et 0 bas du chapitre 13

Lucasfilm

Ça y est. Le grand. Celui que tout le monde attendait: le retour de Dave Filoni dans The Mandalorian, et les débuts en direct d’un personnage très spécial.

Après une sortie légèrement décevante au chapitre 12, The Mandalorian est revenu en force cette semaine dans ce qui pourrait bien être le meilleur épisode de la série à ce jour. Et non, ce n’est pas seulement parce qu’il met en vedette Ahsoka Tano (Rosario Dawson) dans un rôle principal; L’épisode lui-même est remarquablement bien conçu, autant une lettre d’amour aux deux influences les plus importantes de Star Wars que c’était une excellente histoire à part entière.

Le chapitre 13 reprend comme tous les autres épisodes mandaloriens là où l’entrée précédente s’était arrêtée, avec Din Djarin et The Child sur le chemin de Corvus pour trouver Ahsoka Tano. L’épisode ne perd pas de temps du tout à nous présenter le légendaire Jedi, alors que nous la voyons brandir ses deux sabres laser blancs emblématiques et abattre une milice locale.

L’épisode présente une prémisse classique (un village local est sous l’occupation d’un chef de guerre maléfique et nos deux héros doivent unir leurs forces pour le libérer), mais possède le plus de profondeur de tous les épisodes mandaloriens jusqu’à présent. C’est vraiment génial, et illustre parfaitement pourquoi Dave Filoni est le porte-drapeau parfait pour la galaxie lointaine, très lointaine …

DE GRANDS SPOILERS EN AVANCE!