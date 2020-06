The Last of Us Part II – PS4 Pro Limited Edition maintenant en vente pour 335 EUR et 19% de réduction sur tout

Sony a lancé des précommandes pour The Last of Us Part 2 – PS4 Pro Limited Edition et contrôleur correspondant, qui seront publiés lorsque le jeu sortira en juin.

Le pack en édition limitée comprend un système PS4 Pro personnalisé avec une surface mate et un design gravé par Ellies Tattoo, la manette sans fil en édition limitée, une version disque de The Last of Us Part II et un code pour le contenu numérique tel que . B. Une conception dynamique pour PS4, avatars et plus.

La manette sans fil en édition limitée, qui sera également disponible séparément, impressionne également par sa surface mate en acier noir et ses détails blancs. Le tatouage de couleur emblématique d’Ellie est illustré en bas à droite et le logo de The Last of Us Part II peut être vu sur le pavé tactile.

Le casque sans fil Gold et le disque dur correspondant, également disponibles au-delà de la PS4, sont également disponibles. Une occasion unique de frapper. Vous pouvez précommander les accessoires et consoles ci-dessous auprès de:

Mise à jour: En raison de la campagne de taxe de vente en cours chez Saturn, le pack en édition limitée ne coûte désormais que encore 335 EUR. Le prix s’affiche correctement dans le panier. La promotion s’applique également à tous les autres produits immédiatement disponibles. Intéressant pour les téléviseurs, le home cinéma et quoi d’autre est cher.

Saturne

Media Markt