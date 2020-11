The Last of Us Part II ne coûte que 26 $ pour Cyber ​​Monday

Si vous n’avez pas déjà joué The Last of Us Part II, c’est maintenant votre chance de l’attraper pour moins de 26 $. Amazon l’a pour 30 $, mais l’ajouter à votre panier entraînera une réduction supplémentaire de 4,50 $ sur ce prix. Agréable.

Obtenez votre vengeance en entrant dans la peau d’Ellie, l’adolescente courageuse que vous transportiez dans le premier match. Voyagez à travers le magnifique Pacifique Nord-Ouest dans les ruines de Seattle, tout en laissant une traînée de violence dans votre sillage. N’oubliez pas que les personnes infectées ne sont pas les pires monstres. Heck, vous pourriez même être le personnage le plus diabolique du jeu, tordu par votre quête incessante de vengeance.

Quels que soient vos sentiments sur la moralité du jeu, The Last of Us Part II est un autre chef-d’œuvre de la conception de jeux et de la narration, alors prenez votre contrôleur et commencez à jouer.

Recommandations des éditeurs:

Attention, si vous achetez quelque chose via nos liens, nous pourrions obtenir une petite part de la vente. C’est l’une des façons dont nous gardons les lumières allumées ici. Cliquez ici pour en savoir plus.