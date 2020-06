The Last of Us: Part II est le titre de lancement le plus réussi de Sony dans cette génération

Bien que Sony fasse toujours exploser les superproductions les unes après les autres, vous pouvez désormais Le dernier d’entre nous: Partie II plaçant un coup absolu sur le marché.

Comme le montrent les premières évaluations de la version physique, Le dernier d’entre nous: Partie II par Naughty Dog, le titre Sony le plus populaire de toute cette génération. Avec un pour cent, vous pourriez entre autres Uncharted 4 à partir de 2016, les ventes numériques n’étant pas encore incluses. Le dernier d’entre nous: Partie II a également été beaucoup plus réussi que l’original sur la PS3, qui est d’environ 76% supérieur aux chiffres de l’époque. Il faut tenir compte ici que la PS4 est actuellement beaucoup plus performante que la PS3 à l’époque. De plus, la franchise a gagné en popularité au fil des ans.

Les ventes totales de Le dernier d’entre nous: Partie II Sony ne le révélera que dans quelques semaines, les premiers jalons étant certainement déjà atteints. Avec Fantôme de Tsushima Un autre titre potentiel de Sony est également dans les starting-blocks, qui suivra en juillet.