The Last of Us Part 2: PS4 vs PS4 Pro en comparaison graphique – Mise à jour

Une nouvelle vidéo est arrivée pour « The Last of Us Part 2 », qui a été publiée la semaine dernière. Il compare le jeu Naughty Dog sur PS4 et PS4 Pro. Une autre vidéo compare la version 2018 à la version finale.

« The Last of Us Part 2 » est dans le commerce de détail depuis la semaine dernière. Le titre Naughty Dog peut être joué à la fois sur PS4 et PS4 Pro. Mais quels sont les avantages dont bénéficient les propriétaires de la console de mise à niveau? Cette question est répondue par une comparaison vidéo actuelle, que vous pouvez commencer en dessous de ces lignes.

Comparaison en résolution 4K

Différentes fonctionnalités vidéo sont comparées dans la vidéo, y compris la résolution, les ombres et également la fréquence d’images. Le test est basé sur la version 1.0.2 et est disponible dans une résolution 4K. Vous pouvez regarder le clip sous ces lignes.

Les premières nouvelles du succès sont arrivées dans la matinée. Il est devenu connu que « The Last of Us Part 2 » est le jeu le plus vendu par Sony dans cette génération de consoles. Auparavant, « Uncharted 4: A Thief’s End » revendiquait ce rang. C’était très attendu en 2016. Mais Ellie et Joel ont battu Nathan Drake d’un simple pourcentage.

Vendredi dernier, « The Last of Us Part 2 » a officiellement été mis en vente. Si vous n’avez pas pu obtenir votre chemin et envisagez toujours votre décision d’achat: Un coup d’œil à notre test sur « The Last of Us Part 2 » pourrait lever les derniers doutes.

vous trouverez des codes sûrs et des astuces de fabrication dans nos archives. Nous pouvons également vous offrir des conseils généraux de survie.



Mise à jour: Nous avons ajouté une autre vidéo à ce message, qui compare les scènes de la présentation de l’E3 2018 avec la version finale.

