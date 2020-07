The Last of Us 2: tous les petits détails que vous avez manqués

Visuellement, Le dernier d’entre nous 2 est un jeu incroyablement beau. Même sur une console PlayStation 4 standard, la dernière aventure d’action de Naughty Dog impressionne à chaque tour. Cependant, bien que l’image agrandie soit merveilleuse dans son ensemble, ce qui est étonnant, c’est quand vous prenez le temps d’apprécier certains des petits détails. En plus de tous The Last of Us 2 oeufs de Pâques et références, il y a un niveau de détail obsessionnel dans le monde de ce jeu. Dans le cadre de notre vaste Le dernier d’entre nous 2 guide, nous avons compilé une liste des détails techniques les plus impressionnants du jeu.

Veuillez vous méfier des spoilers potentiels ci-dessous.

Les bandages sont trempés de sang avec le temps

Lorsque vous utilisez une trousse de premiers soins pour guérir dans The Last of Us 2, le personnage que vous incarnez enveloppera son bras avec un bandage. Cependant, si vous regardez attentivement, vous remarquerez que la blessure qu’ils couvrent continuera de saigner et rendra progressivement les bandages rouges avec le temps.

Physique du verre

Il est de notoriété publique que vous pouvez briser le verre dans The Last of Us 2, mais la physique appliquée à ce matériau va au-delà de ce que vous attendez. Par exemple, disons que vous lancez une bouteille en verre sur un ennemi – des éclats de verre s’enfonceront dans leur peau. De plus, le verre brisé a de réelles propriétés physiques; il suffit de regarder le clip ci-dessous, dans lequel des fragments de verre volants renversent une lampe.

Un éclat de verre volant renverse l’abat-jour. Mieux que la corde tbh.https: //t.co/m0jm3GuT9W pic.twitter.com/uAAYM0zyOj— consumeprogeny (@ConsumeProgeny) 22 juin 2020

Physique gore

Celui-ci est dégoûtant, mais impressionnant tout de même. Vous avez quelques explosifs à votre disposition, et ils sont bien sûr extrêmement puissants. Les ennemis sont réduits en miettes et leurs restes ont des propriétés physiques. Par exemple, dans la vidéo ci-dessous, vous pouvez voir la chair d’un groupe malheureux de méchants coller au plafond, puis en tomber.

Les frappes en mêlée peuvent faire tomber les dents

La mêlée est vicieuse dans The Last of Us 2, surtout si vous courez sur un ennemi avec une arme améliorée. Si vous écrasez un ennemi sur le visage avec une attaque de mêlée, ses dents peuvent voler, un détail que vous pourriez manquer sans passer en mode photo. Aie!

La peur des hauteurs d’Abby est subtilement montrée pendant le jeu

Il est établi pendant le match qu’Abby a peur des hauteurs. Ceci est exprimé dans le dialogue et lors d’une section particulièrement précaire en fin de partie. Cependant, si vous jouez en tant qu’Abby, approchez-vous du bord d’une plate-forme surélevée. Vous remarquerez que sa peur des hauteurs est présentée à l’écran. Le champ de vision change, les bords de l’écran sont flous et Abby est à bout de souffle.

Les environnements regorgent de détails uniques

Il y a des éléments uniques dans les zones ouvertes et les bâtiments du jeu. Bien qu’il y ait des éléments répétés ici et là, vous ne rencontrerez jamais deux fois la même pièce, et les détails environnementaux sont absurdes, peu importe où vous regardez. Un exemple unique est le bain à remous ci-dessous qui, si vous regardez de près, est plein de têtards. À notre connaissance, cela n’apparaît qu’une seule fois dans le jeu, et vous pouvez facilement passer devant.

Si votre sac à dos est mouillé, les articles à l’intérieur le font aussi

Naughty Dog a déjà impressionné en faisant des vêtements mouillés dans ses jeux précédents, mais cela va encore plus loin dans The Last of Us 2. Si votre sac à dos est immergé dans l’eau, les objets que vous portez à l’intérieur – notes, cartes, armes – devenir également humide. Apparemment, si vous submergez à moitié le sac à dos, les articles ne seront également qu’à moitié mouillés.

Le sang fait fondre la neige

Il y a quelques zones enneigées dans The Last of Us 2, et pour ces parties du jeu, Naughty Dog est devenu fou. Le sang est chaud, bien sûr, et donc tout sang versé dans des endroits enneigés faire fondre la neige qu’elle touche.

La neige tombe des arbres si vous y entrez

Pendant que nous parlons de neige, vous la verrez s’accumuler sur les arbres dans certaines régions. Si vous marchez à travers les branches de ces arbres, la neige tombera de manière naturelle. Vous pouvez le voir en action dans la vidéo horodatée ci-dessous.

Quels détails fous avez-vous repérés dans The Last of Us 2?