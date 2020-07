The Last of Us 2 Outsells the UK Top 10 Combined in June

Vente mastodonte



par Liam Croft Il y a 1 min

The Last of Us: Part II est l’exclusivité PlayStation 4 la plus vendue de tous les temps avec plus de quatre millions d’exemplaires livrés aux joueurs du monde entier en seulement trois jours. Cette statistique incroyablement impressionnante n’aura augmenté que dans les deux semaines qui suivent, mais voici un autre fait phénoménal pour vous. Le dernier chef-d’œuvre de Naughty Dog a vendu plus d’exemplaires au Royaume-Uni que l’intégralité du top 10 de chaque semaine pour juin combiné.

Cela signifie que Sony est devenu le plus grand éditeur du Royaume-Uni le mois dernier, alors que les ventes continues de The Last of Us Remastered, Marvel’s Spider-Man, Days Gone, Horizon Zero Dawn et God of War ont contribué à stimuler le géant japonais dans les charts. Les titres publiés par Sony représentaient 29% de toutes les ventes physiques au Royaume-Uni et 37% du chiffre d’affaires total. 1,24 million d’exemplaires de jeux en boîte ont été vendus au cours du mois de juin, ce qui en fait le deuxième plus grand mois de ventes cette année. Lorsque vous prenez en compte à quel point The Last of Us: Part II, c’est une lecture très impressionnante.

Êtes-vous l’un des nombreux propriétaires de PS4 à jouer au jeu en ce moment? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

[source gamesindustry.biz]

Voir aussi Jeux connexes