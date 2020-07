The Last of Us 2 établit un nouveau record avec 2,8 millions de ventes numériques en juin

Aimez-le ou détestez-le, The Last of Us: Part II a été un énorme succès. Sony a rapporté que le jeu s’était vendu à plus de 4 millions d’exemplaires en seulement trois jours, et il a ensuite brisé le tableau physique du Royaume-Uni, se vendant plus que le reste des 10 premiers combinés. Nous savons que la suite a été en tête des classements du PlayStation Store en juin, mais nous avons maintenant un chiffre pour ses performances numériques.

Comme le rapporte GamesIndustry, le numéroteur SuperData a révélé que The Last of Us 2 avait vendu 2,8 millions d’unités numériques en juin. Cela en fait l’exclusivité PlayStation la plus vendue au cours de son mois de lancement respectif. À titre de comparaison, la société d’analyse rapporte également que Marvel’s Spider-Man et Final Fantasy VII Remake détenaient conjointement le record précédent avec 2,2 millions chacun.

C’est donc un autre point fort pour le jeu. Comme le souligne SuperData, cependant, ses performances de vente pour juillet seront probablement bien inférieures; apparemment, les deux tiers de ces 2,8 millions étaient des précommandes. Néanmoins, nous prévoyons qu’il se vendra toujours bien pour le reste de l’année et au-delà.