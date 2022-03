The Last Kingdom : saison 6 ou film ? Quelle va être la suite de la série Netflix ?

La série The Last Kingdom de Netflix réserve encore des surprises aux téléspectateurs après la saison 5. Avec encore trois romans à adapter, voici comment ils apparaitront à l’écran.

La saison 5 de The Last Kingdom a conclu la série sur Netflix, cependant, l’histoire d’Uhtred de Bebbanburg (Alexander Dreymon) a au moins un acte de plus. Basée sur la série de livres de fiction historique de Bernard Cornwell, Les Histoires Saxonnes, The Last Kingdom a généralement adapté deux romans par saison. Avec seulement 10 des 13 livres incorporés dans la série à la fin, The Last Kingdom a plus de matériel source qui attend une représentation à l’écran, ce que le public est assuré de voir.

Diffusée à l’origine sur la BBC pour ses deux premières saisons de 2015 à 2017 avant que Netflix ne prenne en charge la production de la saison 3 en 2018, The Last Kingdom suit Uhtred qui cherche à revendiquer son droit de naissance ancestral. Saxon à la naissance, bien qu’élevé comme un Danois, Uhtred s’est retrouvé déchiré entre sa double identité au cours des cinq saisons de la série avant de finalement atteindre son objectif. Au travers d’alliances, de trahisons et de nombreuses batailles épiques, Uhtred a cherché à restaurer la paix au milieu de conflits passionnés entre Saxons et Danois dans les terres médiévales anglo-saxonnes.

La série The Last Kingdom de Netflix s’est terminée lorsque Uhtred a finalement récupéré sa terre ancestrale de Bebbanburg et est devenu Seigneur de Northumbrie, sous un régime distinct de celui du roi Édouard. Même si l’épisode final de la série était une fin appropriée pour l’histoire, l’arrivée du troisième enfant d’Uhtred et le désir incessant d’Edward pour une Angleterre unie impliquent que plus est à l’horizon et que le nouveau pouvoir d’Uhtred ne viendra pas sans conséquences. Heureusement pour les fans, le chapitre final d’Uhtred est en préparation. Pour compléter le récit de The Last Kingdom, Netflix sortira un long métrage intitulé Seven Kings Must Die.

Saison 6 de The Last Kingdom : renouvelée ou annulée ?

Bien que le matériau source de The Last Kingdom s’étende au-delà de la saison 5, Netflix a choisi d’annuler la série plutôt que de lancer la saison 6. Le service de streaming n’a pas fourni de raison pour mettre fin à The Last Kingdom avec la saison 5, mais il semble probable que c’était le plan depuis le début. Lors d’un discours à la MCM London Comic Con en 2021, Alexander Dreymon a indiqué que l’équipe de production de The Last Kingdom « avait structuré la série de manière à ce que la saison 5 soit la dernière », en construisant son récit autour des 10 romans Saxon Stories parus en 2016.

Mises à jour et détails de l’histoire du film The Last Kingdom

En lieu et place de la saison 6 de The Last Kingdom, Netflix a opté pour le format cinéma pour adapter les livres restants de Cornwell. Le 31 janvier, le compte Twitter de The Last Kingdom a annoncé que le tournage de Seven Kings Must Die avait commencé. La durée du film devrait être d’environ deux heures. Netflix n’a pas encore publié de synopsis officiel, mais Seven Kings Must Die sera basé sur les trois derniers romans de Saxon Stories : La guerre du loup, L’épée des rois et Le seigneur de la guerre. Les détails du casting ont également été gardés secrets pour le moment, bien qu’il ait été confirmé qu’Alexander Dreymon sera de retour pour jouer Uhtred. Netflix n’a pas encore communiqué de date de sortie, mais les spectateurs devraient s’attendre à ce que le film soit présenté dans la première moitié de 2023.

En ce qui concerne l’histoire de Seven Kings Must Die par rapport à la série télévisée The Last Kingdom, le producteur exécutif Nigel Marchant a déclaré à Radio Times :

« La saison 5 ressemble à la fin de la série télévisée, et le film sera beaucoup plus autonome. Ce sera un plaisir supplémentaire pour les fans de la série télévisée, mais vous pouvez aussi le regarder même si vous n’avez jamais vu la série télévisée. »

La conclusion de style épilogue de Netflix pour The Last Kingdom sous la forme d’un long métrage devrait offrir un acte final satisfaisant dans l’histoire d’Uhtred.

La saison 5 de The Last Kingdom est désormais disponible e, streaming sur Netflix.