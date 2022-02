The Last Kingdom : Uhtred de retour à Bebbanburg dans la saison 5

Uhtred retourne à Bebbanburg, son lieu de naissance, pour faire face à son destin dans la bande-annonce de la saison 5 de The Last Kingdom.

Diffusée en France sur Netflix, The Last Kingdom est une série télévisée de fiction historique basée sur la série de romans de Bernard Cornwell, Les Histoires saxonnes, et se déroule en Angleterre au tournant des IXe et Xe siècles. Le protagoniste de la série est Uhtred (Alexander Dreymon), le fils d’un seigneur anglais qui est capturé dans sa maison de Bebbanburg par un seigneur de guerre danois.

Au cours des saisons 1 à 4 de The Last Kingdom, les loyautés et les motivations d’Uhtred sont devenues de plus en plus complexes, mais il n’a jamais renoncé à son désir de reconquérir sa ville natale de Bebbanburg.

Aujourd’hui, la bande-annonce de la saison 5 de The Last Kingdom a été publiée et elle annonce un choc du destin. Le roi Edward de Wessex vise le Nord tandis que Brida mène une meute de pillards, car elle cherche toujours la mort d’Uhtred.

Il semble qu’Uhtred doive faire face aux deux tandis qu’il tente de récupérer son droit de naissance en tant que Seigneur de Bebbanburg. La tâche ne sera pas facile, cependant, comme le déclare la nouvelle bande-annonce « Le destin est brutal ».

The Last Kingdom | Season 5 Trailer

Lire cette vidéo sur YouTube

Bien que les saisons 1 et 2 de The Last Kingdom aient été diffusées à l’origine sur BBC 2, Netflix a obtenu les droits exclusifs de la série en 2018, et les saisons 3 et 4 de The Last Kingdom ont été diffusées sur la plateforme de streaming.

Depuis lors, la série dramatique d’époque a continué à développer son public fidèle avec un récit historique plein d’action et d’émotion. La saison 5 de The Last Kingdom doit être lancée le 9 mars avec 10 épisodes, et bien qu’il s’agisse de la dernière saison de la série, l’histoire du show ne s’arrêtera pas là.

Un long métrage intitulé Seven Kings Must Die suivra les derniers épisodes de The Last Kingdom, dans lequel Dreymon reprendra son rôle. Les détails de l’intrigue du film à venir étant encore rares, les fans devront attendre la saison 5 de The Last Kingdom pour savoir ce que réserve Uhtred dans un avenir proche.